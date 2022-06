Elisabetta Gregoraci si è mostrata incredibile sulla sua seguitissima pagina Instagram. La visione ha alzato la temperatura, fan nel delirio.

Fascino a non finire e bellezza mozzafiato. Elisabetta Gregoraci si è mostrata per l’ennesima volta incredibile sulla sua seguitissima pagina Instagram, dove conta ben 1,9 milioni di follower.

42 anni di Soverato, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a noti format televisivi del calibro di “Ciao Darwin” nei panni di showgirl per poi nel tempo passare al ruolo di conduttrice in format di successo come “Batti Live”.

Oltre alla carriera sugli schermi, ha catalizzato spesso i riflettori anche per la sua vita sentimentale: legata al noto imprenditore Flavio Briatore con cui ha avuto il figlio Nathan per poi dirgli addio anche se è rimasto in ottimi rapporti.

Tra i suoi impegni professionale e personali, spesso mostra le sue giornate sulla sua pagina Instagram seguitissima: il suo feed è un sogno a occhi aperti, accomunati dalla sua bellezza da urlo in cui si mostra incredibile. L’ultimo post n’è la conferma in cui ha sfoggiato una mise ipnotica.

Elisabetta Gregoraci da infarto: mise irresistibile

