Ida Platano insultata pesantemente. Le critiche apparse sui social hanno gettato la dama nello sconforto: i dettagli sono sconvolgenti

Gli ammiratori della bellissima Ida Platano crescono quotidianamente, così come i suoi numerosi haters. Purtroppo, la popolarità che la dama ha acquisito grazie alla trasmissione “Uomini e Donne” l’ha portata a finire, spesso e volentieri, nell’occhio del ciclone.

Non tutti i telespettatori affezionati al programma, come è logico che accada, hanno preso in simpatia la bresciana, che non si è mai curata molto delle critiche degli haters. Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione si sarebbe fatta insostenibile persino per la splendida Ida.

La dama, tramite una serie di Instagram stories, ha deciso di sfogare il proprio malcontento con i fan a seguito di una serie di insulti relativi al suo aspetto fisico. Quello che un’utente ha scritto in risposta ad una storia ha superato ogni limite.

Ida Platano insultata pesantemente: “mi hanno augurato la morte”. Lo sfogo da brividi sui social

Ida Platano, che ormai da diversi anni è un personaggio pubblico in piena regola, è abituata a ricevere continue critiche da parte del popolo del web. La dama, che è sempre parsa non attribuire troppo peso ai pareri di chi non la conosce, quest’oggi non è riuscita a rimanere in silenzio.

La bresciana, attraverso una serie di stories, ha mostrato ai followers i messaggi sconvolgenti ricevuti da un’utente che, a detta di Ida, agirebbe sotto falso nome. Lo sfogo che ha immediatamente seguito gli screenshots è davvero straziante.

“Ma cosa mangiate al mattino? Veleno?” ha esordito la Platano, che sembrava non riuscire a contenere la rabbia. “Questa cattiveria di augurare la morte è allucinante” ha proseguito l’ex di Riccardo Guarnieri, a dir poco infervorata. Le parole dell’hater, a quanto sembra, erano davvero troppo da sopportare agli occhi della dama.

Al netto delle critiche che sono ormai una costante per personaggi esposti come lei, Ida riceve quotidianamente anche altrettanti commenti positivi, che superano di gran lunga gli insulti. Non a caso, scorrendo i post Instagram della bresciana, le lusinghe a lei rivolte non tardano a balzare all’occhio.