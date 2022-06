Ilary Blasi paralizzata: si blocca la diretta, la moglie di Tutti deve correre ai ripari

Ilary Blasi paralizzata di fronte al pubblico di Canale Cinque: si blocca la diretta, la moglie di Totti deve correre ai ripari

La puntata odierna de “L’Isola dei Famosi” si è aperta all’insegna dei problemi tecnici. Ilary Blasi, che come di consueto ha dato il benvenuto ai telespettatori di Canale Cinque con il suo sorriso immancabile e con il suo travolgente entusiasmo, si è ritrovata a dover gestire una situazione piuttosto spiacevole.

A causa di problemi satellitari, la conduttrice non ha potuto collegarsi con Alvin e con i naufraghi in Honduras, con i quali Ilary avrebbe dovuto chiarire una serie di questioni concernenti il televoto. Lo scontro tra Nick e Nicolas, proseguito durante tutto il weekend, ha dato seguito ad una serie di reazioni che la Blasi avrebbe voluto commentare con i diretti interessati.

Dopo aver interrogato gli ospiti in studio in merito alle dinamiche che stanno avendo luogo nel reality, la presentatrice ha deciso di modificare la scaletta senza interpellare gli autori. La moglie di Totti, come di consueto, ha dimostrato di essere una perfetta padrona di casa, non lasciandosi sopraffare dagli eventi ma, all’opposto, reagendo con estrema prontezza.

Il mancato collegamento durante i minuti iniziali della diretta è parso, al principio, gettare nel panico la bellissima conduttrice Ilary Blasi. A causa di difficoltà legate alla rete satellitare, gli autori non riuscivano a stabilire un contatto con i naufraghi che, ignari di tutto, attendevano in Honduras.

La presentatrice, nel tentativo di correre ai ripari, ha deciso di sovvertire la scaletta e di accogliere in studio l’ultima eliminata dal pubblico: Lory Del Santo. Nonostante l’ingresso dell’ex naufraga fosse previsto per la seconda parte della puntata – in maniera tale da aumentare la suspense -, Ilary ha deciso di anticiparlo al fine di non lasciare i telespettatori a corto di gossip.

La Del Santo, che avrebbe dovuto raccontare al pubblico gli sviluppi della sua relazione con Marco Cucolo, ha deciso di togliersi immediatamente qualche sassolino dalla scarpa. L’ex naufraga, nel rivolgersi a Vladimir Luxuria, non è riuscita a trattenere la propria rabbia.

“Tu sei un’ottima opinionista, la migliore in Italia” ha esordito la Del Santo, indorando la pillola per poi sferrare l’attacco decisivo. “A volte ci vai giù pesante con le parole, ma io sono forte e ti perdono” ha proseguito l’ex concorrente, che sicuramente si aspettava tutt’altra reazione da parte dell’opinionista.

La Luxuria, che non ha voluto sentir ragioni, ha risposto per le rime alla Del Santo, deludendola enormemente. “Quando sei tu a fare l’opinionista e a dare giudizi va tutto bene, quando sei dall’altra parte ti lamenti” l’ha rimbeccata aspramente Vladimir, a cui il pubblico ha tributato un rumorosissimo applauso.

Lo scontro tra le due, che preannunciava scintille, è stato interrotto proprio sul più bello a seguito dell’intervento degli autori, che avevano ripristinato il collegamento. Ilary Blasi, più che felice di rimandare la lite, ha finalmente potuto fare inizio alla puntata vera e propria.