Una bellezza mozzafiato è l’ex fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo. Ecco com’è e cosa fa oggi: nessuno l’avrebbe detto

Si è aperta un’estate intensissima per Il Volo, la band dei tre giovani tenori che hanno conquistato il mondo intero con la loro bravura. Ignazio Boschetto, Pietro Barone e Gianluca Ginoble sono oggi delle vere star ed i fan di mezzo mondo non vedono l’ora di vedere di nuovo dal vivo con i loro concerti.

Lo stop per via della pandemia è stato troppo lungo ma ora l’attesa è finita. Si torna a cantare dal vivo, d’estate, ritrovando quelle emozioni che nel corso degli ultimi due anni sono mancate. I riflettori sui tre tenori non si sono mai spenti, tra novità in musica e gossip che incuriosiscono.

Ad oggi solo Piero pare essere single, Ignazio come Gianluca, invece, sono felicemente fidanzati. Proprio Ginoble, il rubacuori del gruppo, è balzato alle cronache per aver avuto fidanzate abbastanza note. E se oggi con la nipote di Storaro (sua attuale fidanzata) ci va cauto in passato non è stato così.

Il Volo, chi è e cosa fa oggi l’ex di Gianluca Ginoble

Le relazioni di Gianluca Ginoble del Il Volo hanno sempre interessato il gossip. Situazioni ghiotte per la cronaca rosa che non si è mai fatta scappare nulla. I ben informati ricorderanno la relazione con Mercedes Henger, figlia di Eva che vediamo adesso a “L’Isola dei famosi” e Pasqualina Sanna, ex concorrente de “La Pupa e il Secchione”, ve la ricordate?

Si tratta di una vera bellezza italiana. Di origine campana, Pasqualina si è fatta notare per la sua prosperità ma ha anche saputo dimostrare a tutti che la bellezza non è l’unica dote che ha. Da quella partecipazione in tv Pasqualina ha fatto carriera e forse nessuno mai l’avrebbe detto.

Dopo il titolo di Miss Lavoratrice e Miss Muretto e l’esperienza in Mediaset, le cose sono decisamente cambiate per l’ex Pupa. Studiando e dimostrando quando vale è riuscita a realizzare il suo sogno, fare l’attrice.

Ha preso parte a famosi cast come quello di Qui rido io con Tony Servillo, Loro1 di Paolo Sorrentino, e poi l’abbiamo vista al fianco di Riccardo Scamarcio in Non sono un assassino, nella serie tv di successo Mina Settembre e Il commissario Ricciardi.