La Mediaset sta preparando un nuovissimo programma pronto a conquistare i telespettatori: dovrebbe essere qualcosa di simile all’Isola e al GF Vip

Target è una nuova trasmissione che sta per arrivare sulle reti Mediaset. La stagione televisiva non è ancora terminata, infatti per via del prolungamento stiamo ancora assistendo a questa edizione dell’Isola dei Famosi, che ha riscosso un successo così incredibile da aver portato la rete a decidere di farla proseguire fino alla fine di giugno.

Un traguardo davvero molto significativo per Ilary Blasi che, considerati i numeri che ha fatto con questa edizione, è stata promossa dalla rete a pieni voti. Adesso però è arrivato il momento di cominciare a pensare al prossimo autunno, quando torneranno i consueti programmi di ogni anno. Ad esempio tornerà il Grande Fratello Vip ma… non solo.

Nuovo programma Mediaset. sarà simile al GF Vip

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Non so da dove iniziare” Rocio Morales lo annuncia sui social: il cuore “esplode d’amore”

Non si può fare a meno di notare, che la nostra televisione sia piuttosto tradizionalista. Infatti vanno in onda da tantissimi anni sempre gli stessi programmi, che riscuotono sempre successo e sono un vero e proprio cult per i telespettatori italiani. La Mediaset, però, ha cominciato a valutare un po’ meglio questa situazione. Come mai non riescono a creare un programma che riscuota lo stesso successo di quelli nati nei primi anni duemila, che ancora oggi vanno in onda?

Per questo hanno messo su un nuovo format chiamato Target. Si tratta di una collaborazione tra Mediaset e la WeMake, una società di produzione francese. Il nuovo format vedrà protagonisti dei personaggi noti del mondo dello spettacolo che si sfideranno in un gioco divertente e caratterizzato da misteri. Dunque, saranno i personaggi famosi i protagonisti di questa nuova trasmissione. Proprio per questo, è facile pensare che Target prenderà il poto di uno dei reality storici della rete.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Da togliere il fiato”: Vanessa Incontrada in spiaggia, bikini e tripudio di lentiggini. Visione clamorosa – FOTO

La cosa migliore da fare, sarebbe evitare il prolungamento del GF Vip e far andare in onda Target dopo la consueta fine del reality a dicembre.