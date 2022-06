Aveva solo due anni il bambino che ieri sera è deceduto a Messina dopo essere stato investito dall’auto del padre, sceso per parcheggiare il veicolo in garage.

Dramma nella tarda serata di ieri a Messina, dove un bambino di due anni ha perso la vita. Il piccolo, secondo le primissime ricostruzioni ancora del tutto da accertare, sarebbe stato travolto dall’auto del padre.

Il veicolo, su cui pare si trovava il fratellino della vittima, sarebbe improvvisamente ripartito per cause ancora da determinare e al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sul caso. Purtroppo, a nulla è servito il trasporto d’urgenza in ospedale.

Nella tarda serata di ieri, domenica 12 giugno, un bambino di soli due anni è deceduto al Policlinico di Messina, dove era stato trasportato poco prima.

Stando alle prime ricostruzioni, come riportano alcune fonti locali tra cui la redazione Messina Today, il padre del piccolo si era recato in garage per parcheggiare la sua auto, su cui pare si trovasse il fratellino. L’uomo è sceso dal veicolo, ma per cause ancora da determinare, quest’ultimo si sarebbe mosso improvvisamente travolgendo il bimbo che si trovava nelle vicinanze. Non è chiaro se possa essere stato il fratellino ad azionare il movimento del mezzo.

Sul posto, in un complesso condominiale nel quartiere Bordonaro del capoluogo di provincia siciliano, dopo la segnalazione, sarebbero arrivati i soccorsi del 118 che avrebbero trasportato d’urgenza il piccolo presso il Policlinico. Purtroppo, tutti gli sforzi dei medici di salvargli la vita non hanno avuto successo: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero.

Ora sono in corso le indagini dei carabinieri di Messina che dovranno risalire all’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire quali siano le cause che abbiano fatto muovere l’auto che ha poi travolto la vittima. I militari dell’Arma, su disposizione della Procura, avrebbero posto sotto sequestro l’area dovesi è consumata la tragedia.