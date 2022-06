Dopo aver detto di no con decisione alle nozze dell’amico ed ex gieffino Miriana Trevisan svela finalmente tutta la verità sulla questione.

La showgirl ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, Miriana Trevisan, non ha avuto timore di rifiutare l’invito del suo ex compagno di giochi. Nonostante l’affiatamento tra i due, immortalato durante la scorsa edizione del reality Mediaset, e vista anche la sua ultima dichiarazione, qualcosa potrebbe essere cambiato nei piani della soubrette.

Dopo il grande successo riscosso con il suo approdo a “Non È La Rai” nei primissimi anni ’90, la showgirl di origini partenopee ha continuato il suo percorso all’interno del mondo dello spettacolo partecipando a diverse trasmissione. Fra le più importanti rientrano sicuramente “La Corrida – Dilettanti Allo Sbaraglio” e “La Ruota Della Fortuna”, a poca distanza dai suoi floridi esordi, fino al suo ruolo di naufraga per “L’Isola Dei Famosi” nel 2007 per divenire nel frattempo particolarmente gettonata sui vari social di riferimento.

Miriana Trevisan rifiuta l’invito al matrimonio dell’amico, il motivo è clamoroso

La soubrette ha ufficialmente rifiutato, in queste ultime ore, l’invito dell’attore milanese Davide Silvestri alle sue nozze. E con il quale avrebbe condiviso davvero moltissimo all’interno della casa del “GF Vip”, rispetto ad altri concorrenti del reality.

Il motivo? Mentre l’ex gieffino sta per sposarsi con la sua fidanzata di sempre, Alessia, la showgirl ha tenuto a spiegarlo lei stessa ai suoi fan quest’oggi. E, probabilmente, al fine di evitare sconvenienti equivoci in futuro. Oltre a lei anche molti altri concorrenti del reality sarebbero stati resi partecipi alla futura occasione, che resta prevista per il prossimo 3 luglio.

“Non posso andare“, ha spiegato la showgirl. La scelta di prendere le distanze dalla decisione di Katia Ricciarelli, Jessica Selassie e Sophie Codegoni, che a quanto pare avrebbero scelto di partecipare alle nozze, arriva per la showgirl in seguito all’accumularsi di impegni lavorativi e personali, riguardanti anche suo figlio Nicola. Miriana avrebbe ammesso, a tal proposito, di averlo già lasciato per tanti mesi da solo durante la sua permanenza al “GF VIP”.

Eppure, nonostante la scelta intrapresa, Miriana ha voluto al contempo ricordare come l’affetto dimostrato nei confronti di Davide sotto i riflettori non sia svanito, emozionando così il loro seguito.

“Lui è sempre il top“, ha messo in una recente intervista. L’attore, infatti, l’avrebbe inoltre invitata “al concerto di suo cugino Kekko“, il cantautore dei Modà essendo Miriana una delle loro fan più fedeli.