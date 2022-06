Miriana Trevisan e la confessione a cuore aperto: il dramma dopo il “Gf Vip” vissuto tra le mura di casa. Mai avrebbe immaginato che..

Miriana Trevisan è stata per tutti una delle storiche vallette del grande e compianto Mike Bongiorno. L’abbiamo vista affianco a lui per tanto tempo in storici programmi. Poi altri progetti fino ad allontanarsi dalla televisione per diverso tempo.

L’abbiamo rivista in occasione del “GF Vip” a sostegno del suo ex marito Pago. Quando lui era dentro la casa più spiata d’Italia lei non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Tra di loro, infatti, c’è un ottimo rapporto.

E la stessa cosa è stata per l’ultimissima edizione del reality di Canale 5 durante il quale è stata protagonista assoluta proprio Miriana che si è fatta sempre valere e mai schiacciarsi esprimendo i suoi pareri.

Ad aspettarla fuori dalla casa, dopo tanti mesi, oltre a Pago anche il loro figlio, Nicola. È proprio lui che unisce il cantante e la showgirl in un rapporto meraviglioso. Alla fine del reality però per Miriana non tutto è andato per il verso giusto. Ha vissuto un dramma che mai avrebbe immaginato.

Miriana Trevisan, il dramma post reality: tutta la verità

Dopo diversi mesi “chiusa” nella casa del “Grande Fratello Vip”, Miriana Trevisan si è scontrata con il ritorno alla realtà. Riappropriarsi delle logiche della quotidianità non è stato facile ed immediato.

In sua assenza gli equilibri erano cambiati e lei ha dovuto comprenderlo, accettarlo e attendere che piano piano le cose tornassero come a prima della sua partecipazione al reality.

In tutto questo c’era il suo unico e grande amore, il figlio Nicola. Per Miriana è stata la gioia più grande poterlo riabbracciare ma fin da subito sono sorti dei piccoli problemi. Riallacciare i rapporti con Nicola è stato molto difficile. Il giovane in sua assenza ha dovuto ridefinire i suoi punti di riferimento e proprio Miriana al settimanale Mio ha ammesso la grande difficoltà iniziale.

“All’inizio dopo il mio ritorno a casa tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per qualsiasi esigenza” ha raccontato Miriana spiegando che riprendere il rapporto con Nicola non è stato facile. Ci sono voluti circa due mesi per tornare alla quotidianità pre “GF Vip”.