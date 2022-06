Monete rare, ti troveresti per caso questi esemplari in tasca? Il ricavo a 3 zeri è imperdibile

Ti troveresti per caso questi esemplari di moneta nella tasca? Non darli via, altrimenti i tuoi rimpianti aumenteranno: che ricavi stratosferici!

Altro giro di ‘fortuna’ per numismatici e collezionisti di monete e oggetti preziosi. Dopo aver analizzato a fondo alcuni esemplari di ‘lusso’, eccone altri che potrebbero fare al caso degli esperti suddetti e non solo.

L’occasione di cogliere al volo questa opportunità è così ghiotta che potrebbe portarvi in tasca soldi freschi e in quantità industriale. La scaletta della fortuna, dopo aver analizzato a fondo gli esemplari da “1 Euro” passa la mano alle monete da 2.

Secondo la stima dei collezionisti e gli esperti in sede d’asta, questo esemplare coniato nei primi anni 2000 vanta diverse tipologie di raffigurazioni. Si tratta di monete rare che possono valere tra i quindici euro e i duemila: insomma, un vero e proprio affare!

Allora, cosa aspetti a guardare bene l’interno delle tue tasche? Sii abbastanza celere, potresti avere qualche rimpianto

Monete rare, il valore degli esemplari da “2 Euro”: non farteli scappare!

Come ben sappiamo, da quando esiste la moneta da “2 Euro“, nel corso degli anni sono state coniate oltre una ventina di edizioni limitate.

Alcuni stati europei hanno ritenuto opportuno coniare esemplari in seguito ad eventi straordinari, che hanno rappresentato una svolta nella loro storia.

Basta pensare alle oltre 180 varianti che attualmente circolano nel Vecchio Continente e legate a manifestazioni di particolare interesse.

Lo Stato del Vaticano, ad esempio ha coniato nel 2005 la moneta da “2 Euro”, celebrativa per la “Giornata Mondiale della Gioventù“. Questo oggetto metallico se venduto all’asta in condizioni ottime potrebbe valere anche oltre 300 euro.

La Spagna nel 2009 ha coniato oltre centomila monete che ritraggono l’errore sulle stelle europee. Anche se all’apparenza, questa sfregatura potrebbe rappresentare un difetto nella vendita può portare nelle tue tasche anche 20 euro.

E infine, volete conoscere il valore reale delle monete coniate in occasione della commemorazione alla Principessa, Grace Kelly di Monaco? Si tratta di una moneta da “2 Euro” risalente nel 2007: in giro sono presenti circa 2.000 esemplari che se rinvenuti nel tuo portafogli possono arrivare a valere anche fino a 3.000 euro!

Insomma, cosa aspetti a verificare con oculatezza nel cassetto dei tuoi segreti? Magari potrebbero essere proprio lì!