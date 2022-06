“Non voglio più nascondermi” Ignazio Boschetto, l’outing sconvolge i fan

Un’ultima rivelazione tocca nel profondo le corde di Ignazio Boschetto, che si tratti del suo grande amore? Sarà lui stesso a pronunciarsi con la verità.

A poca distanza dall’inizio del loro tour 2022 presso l’Arena Verona, Il Volo, ha contrassegnato dei traguardi fortemente applauditi dai loro ascoltatori. Fra questi però, un’ultima questione, ha riguardato invece la vita sentimentale di uno dei tre tenori del gruppo. Ignazio Boschetto, chiamato in causa, avrebbe infine ribadito tutta la verità sull’inatteso risvolto amoroso.

Celebri in tutto il mondo dal 2009, dopo il loro esordio a “Ti Lascio Una Canzone“, nota trasmissione condotta da Antonella Clerici trasmessa in onda per favorire l’emergere di nuovi talenti nell’universo musicale, il trio di giovani artisti si affaccia a “Sanremo” e scala le classifiche internazionali in tempi record grazie alle loro distinte doti canore. Ad oggi, Ignazio, Gianluca e Piero, sono divenuti un simbolo di una contemporaneità che ben regge le eccellenze delle tradizioni musicali passate.

“Non voglio più nascondermi” Ignazio Boschetto la novità sconvolge i fan

“Il mio mondo è in una sola persona“, aveva aggiunto tempo fa l’artista sul suo profilo Instagram, mettendo significativamente tale frase in evidenza. Il reale significato? È stato svelato con grande sorpresa soltanto in queste ultime ore.

Il ventisettenne di origini bolognesi avrebbe deciso di non nascondersi più a riguardo del suo più grande amore. Il cantante ha difatti intrapreso una relazione amorosa con una ragazza che si sarebbe dimostrata condividere pienamente i suoi interessi, quanto la sua sovente frequentazione all’interno esclusivo del mondo dello spettacolo.

Si tratta della talentuosa ballerina brasiliana, Ana Paula Guedes. Coetanea del dolcissimo Ignazio e anch’essa inseritasi nel mondo della danza sin da bambina, vivrebbe all’unisono con il suo fidanzato da ormai circa due anni.

I due avrebbero deciso di approfondire la loro frequentazione durante lo scoppio della pandemia e poi si sarebbero identificati reciprocamente nell’anima gemella dell’altro.

E per tal ragione dunque, Ignazio felice e orgoglioso della sua nuova relazione, avrebbe ammesso con noncuranza verso i riflettori sempre puntati su di lui: “adesso non voglio più nascondermi“.