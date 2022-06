Il gesto di Vanessa Incontrada, accompagnato dalla sua coraggiosa didascalia, è la reazione che nessuno poteva aspettarsi.

Se ventiquattro ore fa la risposta di Francesco Facchinetti non si era fatta attendere sulla non piacevole e discussa questione sollevatasi in quest’ultima settimana a riguardo della forma fisica dell’amica e collega, Vanessa Incontrada, nella mattinata di oggi la conduttrice di origini spagnole non ci sta più. E sceglie, deliberatamente quanto ufficialmente, di prendere la parola per poi passare ai fatti.

Classe 1978, l’ex modella nativa di Barcellona è più volte intervenuta in merito all’importanza della Body Positivity. Non timorosa di fronte alle aspettative del vasto pubblico tramite “Vanity Fair“, e rispettando in primis le sue esigenze, aveva scelto di sfoggiare orgogliosamente le sue curve in copertina armandosi di un coraggio già da sempre dimostrato durante le sue innumerevoli conduzioni sul piccolo schermo. Eppure, in seguito ad alcuni scatti realizzati dai paparazzi di “Nuovo”, per la protagonista di “Fosca Innocenti”, avrebbero segnato una svolta inattesa quanto una rete di conseguenze difficile da arrestare.

“Ora basta” Vanessa Incontrada il gesto che nessuno si aspettava – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carlotta Mantovan pubblica il sorriso di Stella Frizzi “E’ lo stesso di Fabrizio” FOTO

L’incendio che aveva preso vita all’inizio di quest’estate 2022, sulla questione delle mai così interessanti “apparenze“, sembrava essersi appena spento. E aver lasciato nient’altro che un po’ di brace per nulla allarmante alle sue spalle. Quando l’attrice, ad un passo dal set quanto dalle paradisiache spiagge italiane, ha deciso di prendere la palla al balzo e infine di reagire.

“Uno, due, tre… e basta“, ha confessato a desti stretti l’attrice. Dopo una piacevole gita in barca alla stregua della spensieratezza, nel pomeriggio di ieri, Vanessa si è mostrata in diretta da una sala pesi.

“La gente non ha proprio rispetto“, ha ribadito una fan della beniamina di “Zelig” e “Festivalbar, difendendo le meravigliose lentiggini dell’attrice. Quanto le sue iniziative che non badano al parere dei suoi haters.

Che quella di Vanessa sia “una parodia” o un reale desiderio di “mantenersi in forma“, come aveva sottolineato lo stesso cantautore milanese, Facchinetti, saranno anche affari che riguardano la sua sfera privata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Volo, l’ex famosa di Gianluca Ginoble oggi appare così: cambiamento assurdo FOTO

Nel frattempo, “Vanessita“, resta indubbiamente “meravigliosa” agli occhi dei suoi fedeli ammiratori. I quali sveglieranno di premiare la sua scelta, no make-up, di un ritratto in palestra, con una potentissima standing ovation.