Pier Silvio Berlusconi, aria di novità a Mediaset: “Si, la mando via”. Pubblico sconvolto

Pier Silvio Berlusconi non perde occasione di stupirci con importanti novità inerenti a Mediaset, le ultime decisioni prese dall’imprenditore

Sta per concludersi un’altra stagione televisiva e gli esperti stanno già lavorando alla prossima che presenterà una serie di novità. In particolare, poniamo l’attenzione su Mediaset, azienda di Pier Silvio Berlusconi.

L’imprenditore sembra aver preso un’importante decisione per il prossimo palinsesto che saluterà, almeno per il momento, un programma molto noto ai telespettatori e che ultimamente sta riscontrando molto successo. Scopriamo tutti i dettagli su un’indiscrezione che sta girando sul web in questi giorni.

Pier Silvio Berlusconi, qual è la novità di Mediaset?

Al centro dell’indiscrezione c’è il programma “L’Isola dei famosi”, reality in corso su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. La trasmissione terminerà a fine giugno, ma sembra non venga confermata per il prossimo anno. Il motivo?

Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di voltare pagina e cambiare il palinsesto Mediaset, aggiungendo qualcos’altro.

Al posto dei naufraghi in Honduras, infatti, sembra vada in diretta “La Talpa” con Paola Perego. A mettere la pulce nell’orecchio al pubblico italiano è stato Tvblog che attraverso una storia Instagram avrebbe pubblicato tale notizia. Il programma in questione non è di certo una novità per i telespettatori che hanno seguito la conduttrice monzese già in passato.

Ci sarebbe però un dettaglio da non sottovalutare. “L’Isola dei famosi” è una trasmissione detenuta dalla società Banijay e il contratto con Mediaset scadrebbe nel 2023. Quindi, qualora il reality non venisse confermato per la prossima stagione, Pier Silvio Berlusconi dovrebbe pagare una penale.

Non ci sono conferme o smentite per il momento da parte di Mediaset inerenti all’indiscrezione che sta facendo molto discutere, non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni al riguardo. Per adesso, il programma di Ilary Blasi continua ad ottenere ottimi risultati e si sta rivelando un vero e proprio successo. L’imprenditore è davvero pronto a ribaltare i piani?