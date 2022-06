La famiglia si allarga sotto gli occhi increduli della rete. Ornella Muti annuncia l’emozionante novità e ringrazia chi di dovere. I fan si sciolgono.

Ad aggiungersi al momento più emozionante di questo 2022, per l’attrice Ornella Muti, indetto dalla nascita del suo quarto nipotino, Edoardo, venuto alla luce soltanto in queste ultime ore e poi accolto con gioia nella sua famiglia già numerosa, ha poi fatto anche la sua comparsa un’ulteriore novità, che ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

Considerata una delle regine della commedia italiana sin dai primi ruoli da lei ricoperti sul grande schermo a partire dagli anni ’70, e in particolar modo recitando al fianco di Adriano Celentano, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman nonché alla stregua di fondamentali registi sul panorama internazionale, l’attrice romana ha anche infiammato il cuore dei suoi spettatori grazie alla sua magistrale bellezza.

Ad oggi, oltre a garantire spesso la sua partecipazione di ospite d’onore a importanti trasmissioni televisive, l’affascinante interprete nata sotto il segno dei Pesci si dedica intensamente alla sua vita privata condividendo talvolta le perle della sua quotidianità con i suoi oltre 307mila follower.

“Non posso crederci” Ornella Muti l’annuncio scioglie il cuore dei fan “questo vi fa onore” – FOTO

Da molti anni l’attrice classe 1955 si è dedica al contempo alla manifesta cura e alla salvaguardia degli animali. A tal proposito un ultimo video, apparso in questo pomeriggio di metà giugno sul suo profilo, ha rappresentato un nuovo impegno dell’attrice a riguardo del suo patto di rispetto con la natura.

“Tutti insieme a Roma“, ha felicemente annunciato la Muti specificando in didascalia al post: “con la famiglia e gli animali“. Una delle protagoniste di “To Rome With Love” si è mostrata quest’oggi particolarmente orgoglio del lieto evento in compagnia della figlia, anch’essa nota attrice e artista canora, Naike Rivelli.

“Grazie con tutto il cuore della vostra ospitalità! Siete persone meravigliose…“, ha infine risposto @gigia_italian_minipig, il blog personale dedicato interamente alla dolcissima figura dell’altrettanto celebre maialino domestico inserito in primo piano nel post dalla Muti.

“Questo vi fa tanto onore!“, ribadirà poi in conclusione il detentore della pagina svelando quando sia stando fondamentale il tempo che la sua famiglia ha dedicato al prezioso esemplare.

La presenza di Gigia inoltre, nella vita quotidiana dell’attrice e del suo più intimo entourage, aveva già in passato generato parecchia risonanza in rete per via della sua “unicità“.