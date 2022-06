Parlare di crisi è un ottimo modo per attirare l’attenzione, ma qual’è la verità? Raoul Bova confessa cosa succede tra lui e Rocio, dopo la vittoria ai “Soliti Ignoti”.

Mentre si parla incessantemente di crisi tra l’attore romano Raoul Bova, nonché sex-symbol di un’intera generazione e ora protagonista della 13esima edizione di “Don Matteo”, e la conduttrice di origini spagnole Rocio Munoz Morales, la verità si dimostra scoppiettante a pochi eletti.

Mentre “Dagospia” informava in queste ore i suoi sostenitori sull’origine dell’intrigante crepa amorosa, chi conosce davvero Raoul ha avuto modo di costatare con i propri occhi l’affiatamento e la gioia della coppia durante il party indetto per le nozze di Alberto Matano svoltosi ieri sera, 11 giugno, nel cuore della Capitale.

Raoul Bova, dopo il montepremi stellare la verità sulla crisi con Rocio in diretta ai “Soliti Ignoti”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Don Matteo”, Terence Hill torna finalmente su Rai Uno: il pubblico non aspettava altro

Durante la festa Raoul assiste allo spettacolo sul palco. Inquadrato dall’intima telecamera dello stesso sposo entusiasta, pronto a condividere le immagini sul suo profilo Instagram. Rocio nel frattempo culla a ritmo di musica una delle piccole mascotte nate dal loro amore, sorridendo infine al suo fidanzato.

Sempre a ritmo di musica, e anche stavolta in riferimento a una chicca passata in secondo piano, poiché di certo “meno allettante”, pochi giorni fa si è assistito all’ulteriore incredibile vittoria dell’affascinante nato sotto il segno del Leone.

Durante la sua partecipazione al game show serale di Amadeus, “I Soliti Ignoti“, a poche riprese dall’appuntamento conclusivo per i vip datato a soli sei giorni fa, l’attore non ha esitato a correggere in diretta lo showman. Ora reduce dalla gloria ottenuta per la sua conduzione della 72esima edizione di “Sanremo”.

Prima di scatenare gli applausi finali del pubblico in studio e la gioia degli spettatori da casa, e festeggiare i 18mila euro incassati per aver indovinato il parente misterioso e destinati poi ad andare in beneficienza, Raoul ha riportato ordine nella trasmissione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, proposta di matrimonio: emozione in studio, c’entra Fedez

Se Amadeus aveva confuso il termine “mamma” con “l’amante di…“, lo stesso varrebbe oggi con le ipotesi poco attente scatenatesi sulle mancate nozze con Rocio. Pertanto Raoul non ha atteso molto per riportare tutti sulla giusta strada. “Non mi permetterei mai…” Ha difatti risposto bonariamente il conduttore, dando dimostrazione della sua umiltà, rispetto ad altre voci.