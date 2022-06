Shaila Gatta, il dress code che ti fa girare la testa: scollatura profondissima – FOTO

Shaila Gatta, la bellissima ballerina ed ex velina incanta in ogni lato: una seduzione destinata a fare molte vittime.

Sempre bellissima e con quel sorriso che ammalia e ti conquista, stiamo parlando di Shaila Gatta la talentuosa ex velina di “Striscia la Notizia” ed oggi molto affermata, sui social e non solo. La sua vita infatti prosegue a ritmi frenetici non indifferenti ma lo spazio per il quasi milione di follower c’è – saggiamente – sempre.

A prescindere di dove si trovi, la Gatta inebria il web: anche se a dire il vero le basta poco per splendere. Basta vedere questa foto, un abito fresco e sbarazzino a tema floreale ed uno sguardo che ti conquista, come non rimanere incantati davanti a cotanto spettacolo? Nelle sue ultime foto ha osato: i suoi scatti sono virali.

Shaila Gatta, una per ogni lato: una bellezza esplosiva a 360°

