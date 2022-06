Silvia Toffanin messa da parte per un’altra donna, Pier Silvio Berlusconi ha occhi e cuore solo per lei

Non tutti sanno che nella vita di Pier Silvio c’è anche un’altra donna e non solo la bellissima Silvia Toffanin. Si tratta di una 32enne molto nota.

Forse è questo il motivo per cui i due non sono mai convolati a nozze, ovvero la presenza scomoda di un’altra donna nella vita del magnate di casa Mediaset che non ha mai presentato l’anello alla madre dei suoi figli (Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015) e compagna affettuosa dal 2001.

Si sono sempre mostrati di rado in pubblico, scelta consapevole per non dare motivo di pettegolezzi e giudizi da parte della gente.

La storia d’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi però sembra sull’orlo di una crisi generale che ne sta movimentando le fondamenta, e quindi la stabilità costruita negli anni. Motivo di tanto fermento la presenza di una donna accanto a lui. Ecco di chi si tratta, le foto sono sconvolgenti.

Altro che Silvia Toffanin, Pier Silvio ama solo lei

Come sono rare le foto tra Silvia e Pier Silvio, lo sono anche tra quest’ultimo e l’altra donna misteriosa che in questi giorni sta facendo molto sparlare di sé. Sono infatti usciti degli scatti esclusivi dei due l’uno accanto all’altra in atteggiamenti molto intimi e affettuosi, un vero scandalo pubblico se solo confermato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, perché è finita tra di loro? La verità

L’unica cosa però al momento confermata è che si tratta di Lucrezia Vittoria, classe 1990 nonché primogenita dell’amministratore delegato di Mediaset.

La donna è nata dall’amore di Pier Silvio ed Emanuela Mussida, ha 32 anni e si è sposata in gran segreto in Provenza qualche anno fa nella villa di nonna Marina.

Su di lei non abbiamo tante informazioni, la vita di Lucrezia è celata nell’ombra tanto che le foto spuntate all’improvviso hanno fatto davvero temere per la stabilità di coppia che da sempre Silvia Toffanin cerca di conservare con impegno massimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Miriana Trevisan, il ritorno a casa dopo il “Gf Vip” è stato amaro: “Ci sono voluti due mesi..”

Dalle foto paparazzate di papà e figlia, vediamo la grande somiglianza tra i due, stessi occhi profondi e profilo del viso marcato, capelli liscissimi e frangetta sbarazzina per lei. Pericolo scongiurato, anche se ora i giornali di gossip saranno sulle tracce della signorina in cerca di sue preziose informazioni personali.