A poche ore dalla sua mise straordinaria in bikini Giorgia Palmas sceglie di osare di più. I dettagli favoriscono un risultato dallo spettacolo “mozzafiato”.

La fortuna aveva permesso di rivelare soltanto quarantott’ore fa una Giorgia Palmas che è apparsa al pubblico, in un mozzafiato bikini ricamato, come “un connubio di eleganza e bellezza“. Ora, in diretta dalla sua amata, Milano lo scenario cambia drasticamente ma restando pur sempre “disarmante“.

Energica e carismatica anima sarda, classe 1982, la conduttrice e showgirl, dopo il docu-film “Ultima gara” e le sue dirette per ben due annualità all’interno dei palinsesti della trasmissione dedicata ad aggiornamenti sull’universo del pallone, “Matchday“, ha poi continuato a dedicarsi senza sosta ad una delle sue passioni più longeve.

Avendo esordito con successo nel mondo dello spettacolo grazie alle sue partecipazioni televisive indette in favore della moda, ad oggi la conduttrice pubblica sui social, dove è incredibilmente seguita, le sue deliziose proposte d’aspirante chef per @assaggiofficial.

“Sono bellissimi” Giorgia Palmas osa di più: dopo il bikini la mossa è al cardiopalma – FOTO

Il look del giorno della showgirl si firma grazie alla sua esposizione con classe ed eleganza. Ed è uno di quelli che fanno con poco la differenza, e senza ombra di dubbio, grazie al perfetto utilizzo dei “colori freschi della bella stagione“.

Un outfit sobrio interamente in total white. È questa l’audace proposta della soubrette quarantenne dimostratasi in ottima forma sul suo profilo Instagram.

“Sempre elegante“, sottolineerà nuovamente una sua fan. “I tuoi occhiali sono bellissimi“. Al quesito successivo: “dove li hai acquistati?“, la Palma risponderà poi man mano rivelando ciascuno dei dettagli della sua mise en place.

In particolare prediligendo quello dedicato al meraviglioso risultato, indetto dalla stessa showgirl, e favorito dalla nuova linea di accessori firmati dal made in Italy di Carrera Official.

Un risultato davvero “al cardiopalma” secondo il parere dei suoi 1,8 milioni di follower. E che non sarebbe di certo potuto passare inosservato agli occhi dei più puntigliosi sulle tendenze alla moda per quest’estate 2022.