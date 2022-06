Fedez, spunta l’audio tremendo tratto dalla prima vista dallo psicologo: la reazione devastante in seguito alla scoperta del tumore

Nonostante sembri ormai acqua passata, solamente qualche mese fa il cantante Fedez stava combattendo la battaglia più dura di tutta la sua vita. Il rapper più famoso d’Italia, al fianco della moglie Chiara Ferragni e dei due figli Leone e Vittoria, aveva scoperto di essere affetto da un tumore neuroendocrino del pancreas.

Fortunatamente, dopo essersi sottoposto ai dovuti accertamenti, l’artista è stato operato dall’équipe medica del San Raffaele di Milano coordinata dal prof. Falconi, che è riuscita ad asportare il cancro. Fedez, che è tornato alla sua vita di sempre, non ha tuttavia dimenticato il terrore e l’angoscia sperimentati in quel difficile periodo.

Solo nelle ultime ore, attraverso le piattaforme social sono stati resi pubblici degli audio risalenti alla prima seduta psicologica, avvenuta proprio nello stesso giorno in cui Fedez scopriva di avere un tumore. La confessione fatta dal cantante in merito alla moglie Chiara ha letteralmente straziato i suoi milioni di ammiratori.

Lo strazio di Fedez e le parole che lacerano il cuore: “Chiara la più…” – VIDEO da lacrime

Nella giornata di oggi, lunedì 13 giugno, il cantante Fedez ha dato il buongiorno ai followers con una serie di Instagram stories davvero toccanti. Il rapper, che solamente qualche mese fa vinceva la sua battaglia contro il tumore, ha deciso di rendere pubblici una serie di audio che testimoniano la sua prima visita psicologica, successiva alla scoperta del tumore.

Il rapper, nel confrontarsi con lo psicologo, era scoppiato a piangere senza riuscire a trattenere le proprie emozioni. “Ho paura di morire” – gridava il cantante nella disperazione più totale – “ho paura che i miei figli non si ricorderanno di me“.

A quel punto, lo psicologo pose l’accento sul ruolo importantissimo che la moglie Chiara stava assumendo in tutta quella vicenda. “Riesci a sentire la sua vicinanza?” le aveva domandato lo specialista, nel tentativo di far capire a Fedez quanto le persone che lo circondassero gli fossero accanto anche in quel drammatico momento. La risposta del rapper, come testimoniano gli audio, fu davvero scioccante.

“Chiara è la più forte di tutti” aveva replicato il cantante tra i singhiozzi, palesando tutto il proprio amore e la propria riconoscenza verso la moglie. I milioni di fan dell’artista, di fronte agli audio da pelle d’oca, non hanno potuto far a meno di commuoversi.