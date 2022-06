William e Kate sono pronti a dire addio a Londra. Quello che sta succedendo è clamoroso, retroscena senza precedenti. Royal Family in tilt.

Quando si parla di Royal Family i colpi scena sono all’ordine del giorno. I protagonisti di un nuovo retroscena clamoroso sono William e Kate Middleton finiti al centro del mirino per un cambiamento che sembra stravolgere la loro vita e quella dei loro figli Charlotte, Louis e George.

Dopo i grandi festeggiamenti per i 70 anni di trono della Sovrana – in cui Kate ha catalizzato i riflettori per un look sfoggiato, quasi identico a Meghan Markle – la coppia reale più popolare della famiglia reale inglese sembra pronta a fare i bagagli: l’addio a Londra si prospetta.

In questi giorni i tabloid non parlano d’altro nella preoccupazione di una faida tra i Duchi e la Royal Family, temendo un possibile ripetersi di un film già visto: la Megxit con cui Harry e Meghan hanno detto addio a Palazzo due anni fa per trasferirsi in America.

William e Kate, lasciano Londra: pronti al trasloco, il motivo

Le indiscrezioni sull’allontanamento da Londra di William e Kate – con tanto di figli al seguito – si fanno sempre più insistenti.

La famiglia dei Duchi sarebbe pronta a dire addio alla capitale del Regno Unito per spostarsi nel Berkshire (conosciuta anche come Royal County of Berkshire), contea attraversata dal Tamigi. Secondo il tabloid Sundey Times la famiglia manterrà la sua dimora londinese a Kensington Palace, ma quella fissa sarà nel Berkshire – a 80 km da Londra – dalla fine dell’estate stravolgendo la vita dei Duchi e dei loro figli che dovranno cambiare scuola.

Alcuni hanno subito pensato che il trasferimento fosse dovuto a tensioni con i parenti, senza tuttavia centrare il vero motivo: William e la sua famiglia si trasferirebbero per ragioni logistiche.

La coppia infatti desidera garantire ai figli maggiore libertà: il luogo in cui sono pronti a trasferirsi è immerso nelle campagna facendo sì che possano respirare un’aria migliore. I figli di Will – prossimo ai 40 anni – potranno così giocare nel verde. Il reale manterrebbe comunque la sua residenza a Londra per avere un punto d’appoggio negli spostamenti ufficiali.