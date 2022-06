Alessia Merz, che fine ha fatto? La nuova vita della ex volto di “Non è la Rai”

Ex velina, ex conduttrice, ex e basta. Alessia Merz ha fatto perdere le sue tracce anche se molti si stanno chiedendo come conduce la sua vita ora lontano dai riflettori.

Il programma “Meteore” a suo tempo ha fatto molto scalpore perché portava alla ribalta vecchi personaggi dello spettacolo e della tv ormai allontanati dallo showbiz nazionale e ne svelava la nuova vita vissuta in un privato riservatissimo.

Lo stesso si può dire di Alessia Merz, meteora ormai passata che da diversi anni non appare più in tv e nei programmi di intrattenimento, scomparsa nel nuovo ruolo che si è ritagliata.

Ha seminato le sue tracce in questi anni, mettendo i suoi fedelissimi fan in allarme per questa assenza prolungata, resa meno incerta solo da due recenti intervisti rilasciate prima a “Domenica Live” e poi al Corriere della Sera.

Come mai è sparita dalle scene e non ha più deciso di farsi vedere in pubblico?

Alessia Merz oggi che fine ha fatto? “Non sono una casalinga disperata”

Ha debuttato giovanissima nella seconda stagione di “Non è la Rai”, e poi è stata scelta nella stagione 1995-1996 a calcare il bancone di “Striscia la Notizia” accanto alla collega Cristina Quaranta. Varie le partecipazioni poi a “Quelli che il calcio”, “Candid Camera”, “L’isola dei famosi 2004”, fino ad intraprendere la carriera di attrice in “Un Medico in Famiglia” e “il Commissario Montalbano”.

Nel 2004 conosce l’amore della sua vita, il calciatore Fabio Bazzani, e solo un anno dopo decidono di convolare a nozze. “Ero talmente entusiasta di questa nuova fase della mia vita che sono trascorsi tre o quattro anni in un istante, con emozioni diverse e bellissime”, ha confessato al Corriere.

Ha deciso di allontanarsi dalla tv in maniera “naturale” dopo la nascita dei sue due figli, preferendo fare la mamma e la moglie a tempo pieno: “Nessuna casalinga disperata. Ho vissuto due vite bellissime, la prima mi ha permesso di guadagnare e girare il mondo, questa invece di fare quello per cui forse sono nata, ovvero mamma e moglie”.

Infine sempre al quotidiano, la ex Velina ha spiegato che le avevano chiesto di partecipare a “Pechino Express” e anche all’edizione in corso de “L’Isola dei Famosi” ma non se l’è sentita di accettare: “Non potrei stare tanti mesi lontana da mio marito e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa!”. Come darle torto d’altronde.