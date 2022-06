“Amici 22”, cambia tutto: l’artista è pronto a debuttare come professore

La macchina di Amici è pronta a rimettersi in moto: al via i provini per la nuova edizione e le prime indiscrezioni su chi rivestirà il ruolo di professore

Si è conclusa da poco più di un mese la ventunesima edizione del talent di Amici, eppure la macchina di Maria De Filippi è già pronta a rimettersi in moto. Ripartono infatti i provini per scovare nuovi talenti di ballo e canto, che andranno a formare la classe il prossimo autunno.

Come ogni anno iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni riguardo a eventuali cambiamenti all’interno del team di professori. Anche questa volta si parla di alcuni addii e di nuovi debutti. Il nome che sta facendo parlare nelle ultime ore è quello di un artista particolarmente amato dal pubblico e con il quale proprio la padrona di casa ha un rapporto piuttosto speciale.

Al posto di Anna Pettinelli arriva lui: quasi certa la presenza ai provini

I provini per la nuova edizione di Amici prenderanno il via nella giornata di domani e stando alle fonti de Il Messaggero sembra certa la presenza di un nuovo professore di canto. Si tratta di Michele Bravi che debutterebbe per la prima volta dietro la cattedra.

Negli ultimi anni Maria De Filippi ha più volte coinvolto all’interno del talent l’artista, chiamato spesso come ospite e giudice. Ma non solo, nel corso dell’ultima edizione Michele Bravi è più volte apparso nelle puntate pomeridiane dopo aver regalato il suo inedito “Senza chiedere permesso” all’allievo Alex. Questo potrebbe aver spinto la conduttrice a proporre il ruolo al cantautore, che lo vedrebbe in una vesta del tutto nuova.

Secondo Il Messaggero la presenza di Bravi ai provini è confermata e questo potrebbe portare un inevitabile cambiamento proprio tra i professori di canto. Mentre si diffonde la voce di un possibile allontanamento di Anna Pettinelli, il pubblico scalpita per scoprire se la notizia sarà confermata o smentita.

