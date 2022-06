Avanti un altro, la concorrente vince e piange. La Reazione di Bonolis sconvolge – VIDEO

Avanti un altro 2022 è terminato ma nessuno può dimenticare la vincita che ha lasciato tutti senza parole

L’edizione 2022 di “Avanti un altro” è terminata, ma sui social continuano ad essere pubblicati i video più esilaranti della stagione.

In particolare, qualcuno ricorderà un evento che ha sbalordito i presenti in studio e i telespettatori. Si tratta della vincita di Giulia che si è portata a casa 70mila euro, lasciando tutti a bocca aperta. Il filmato è stato pubblicato su Tik tok ed in poco tempo è diventato virale.

“Avanti un altro”, la vincita di Giulia è sbalorditiva

Non tutti ricorderanno la scena riguardante la vincita di Giulia, ma c’è una frase che ha emozionato anche il conduttore Paolo Bonolis. All’inizio la concorrente si è presentata ed ha parlato anche della sua famiglia che l’accompagna ovunque e la supporta in ogni situazione.

Una volta arrivata al montepremi finale di 70mila euro, la vincitrice si è lasciata andare ad un pianto liberatorio e a quel punto il presentatore non ha potuto fare a meno di sdrammatizzare affermando: “Mo quando torni capirai Yassiv…”, così Giulia ha risposto: “Mi ha detto” e Bonolis ha fermato tutti esclamando: “Zitti che c’è un messaggio dal fidanzato, che ti ha detto?”.

“Mi ha detto ‘Io sono dalla tua parte, vai e vinci'”, ha raccontato la concorrente. “Ma che è l’oracolo di Delfi?” Ha concluso scherzando Bonolis.

L’evento ha fatto divertire e allo stesso tempo emozionare i presenti in studio e il pubblico da casa che non vede l’ora di rivedere le puntate di “Avanti un altro”. Senza dubbio, il programma è confermato per la prossima stagione, non sappiamo però quando saranno registrate le puntate e se bisogna aspettarci delle novità.

Le Bonas torneranno a fare compagnia ai due conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Cambieranno le modalità di gioco? Non ci resta che attendere per avere ulteriori dettagli al riguardo, per il momento rimanete sintonizzati che non tarderanno ad arrivare tutti gli aggiornamenti.