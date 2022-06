Beatrice Borromeo mette all’angolo le reali, cosa sta succedendo. Nessuno se lo aspettava

Beatrice Borromeo ha compiuto una scelta senza precedenti con cui ha messo all’angolo tutte le reali della famiglia monegasca. Cosa sta succedendo.

Regale in ogni occasione, una recente decisione di Beatrice Borromeo ha messo all’angolo le sue parenti. Le reali della famiglia monegasca hanno così incassato un duro colpo, finendo nell’ombra per via di una scelta della moglie di Pierre Casiraghi.

36 anni, considerata un’icona di stile assoluta, la giornalista e modella – appartenente a una delle famiglie più illustri d’Italia – torna a stupire per l’ennesima volta. Coi riflettori puntati tutti su di lei, ha confermato con una recente decisione un titolo conquistato lo scorso anno: quello di reale più chic d’Europa.

Con questa scelta ha confinato dietro le quinte le parenti anche loro conosciute per il loro stile senza tempo: in particolare Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi e Charlene da sempre note per il loro gusto in fatto di moda. Quello che è accaduto è senza precedenti.

Beatrice Borromeo smacco alle reali di Monaco: cosa sta succedendo

Quando c’è lo zampino di Beatrice Borromeo non si può non parlare di stile. Se la consorte di Casiraghi è sempre elegantissima, negli ultimi mesi si è superata.

Dall’apparizione a Venezia al fianco del marito durante una cena di Gala di Dior – di cui è testimonial come Pierre – in cui ha indossato uno scenico abito lungo sino ai piedi firmato dalla griffe, alla sua apparizione a Monaco per seguire il Gran Premio con indosso un vestitino rosso dalla gonna a ruota. A questi look straordinari si aggiunge l’ultimo sfoggiato a Roma nell’ambito di un matrimonio in cui è protagonista un modello fiorato molto scenico.

Ma a oltrepassare questi look (spostando i riflettori dalle parenti a lei) è la recente scelta di stile: la reale ha sfoggiato un outfit da batticuore nell’ambito di un evento tenutosi presso il Salone del Mobile di Milano, a cui ha preso parte incantando tutti.

Durante la serata di gala targata dal brand di gioielli di lusso Buccellati, ha indossato un abito nero firmato Dior dalla scollatura quadrata e dalla gonna ampia lunga sino alle caviglie: un tripudio di eleganza in un solo outfit grazie a cui la Borromeo è apparsa nella veste di diva di altri tempi, superando se stessa e le altre reali in fatto di stile.