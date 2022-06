“Capolavoro assoluto” Shaila Gatta irresistibile: lato B in pole position “è un’opera d’arte” – FOTO

Da una località da sogno Shaila Gatta mostra il suo lato B in primo piano: in splendida forma, lo spettacolo fa impazzire tutti i suoi fan, nessuno escluso.

L’ex velina Shaila Gatta torna in pole position nel pomeriggio di oggi con uno scatto dalla bellezza divina. L’immagine in primo piano è un “capolavoro assoluto” secondo il parere di ciascuno dei suoi fan in rete.

L’atletica venticinquenne, nata sotto il segno del Leone, dopo aver partecipato al talent show di “Amici – di Maria De Filippi” ha raggiunto il vasto pubblico grazie alle sue indimenticabili quattro annualità nel tg satirico di “Striscia La Notizia“.

Oltre ad aver acquisito un’incredibile popolarità sui vari social network di riferimento, ultimamente per via dei suoi super training fai da te, sono state al contempo premiate anche le sue “spericolate” coreografie. Le idee di Shaila sono state reputate da molti come impossibili da imitare. E pertanto l’agile soubrette nativa di Aversa è infine approdata per tal merito nell’ultima edizione speciale nel cast di “Zelig” durante il 2021.

