La nota catena di supermercati fa un annuncio sorprendente per tutti i suoi clienti. La notizia è sorprendente!

Carrefour è una famosissima catena di supermercati e ipermercati francese fondata nel 1959 da Annecy. E’ presente in 30 paesi dell’Unione Europea, Brasile, Argentina, Nord Africa e Asia.

In Italia sono presenti ben 1.479 punti vendita. Il primo supermercato del marchio ha aperto in Francia.

In Italia, l’azienda francese è arrivata nel 2000 quando ha rilevato la rete di Generali Supermercati e DìPerDì.

Si è focalizzata nel 2009 nelle regioni del settentrione, nel 2015 in Sicilia e poi si è espanso nel resto dello stivale.

Gli sconti sono da sempre il vero e proprio punto forte del brand tanto che nel 2007 è accaduta una tragedia in uno dei punti vendita in Cina. Un’offerta dell’olio di colza, scontato al 20% ha provocato 3 morti e 30 feriti. Questo perché si è creata una vera e propria ressa e le vittime sono state calpestate dalla folla che incalzava per acquistare una bottiglia da 5 litri di olio.

Sconti incredibile per tutti i clienti: i dettagli

La notizia che ha scatenato la curiosità di tutti gli utenti è stata quella pubblicata sui social dal profilo ufficiale del famoso marchio di supermercati.

Si tratta di uno sconto del 40% per tutti i clienti di Carrefour Express, in auge dal 3 al 15 giugno.

Per Carrefour Express si intende quei negozi di prossimità. Ovviamente gli sconti non saranno riferiti a tutti i prodotti bensì ad alcuni selezionati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> Lidl è inarrestabile, file interminabili per lui: “Lo desideravo da molto tempo”. Finalmente è in super offerta! Clicca qui per scoprire di cosa si tratta!

Sul volantino è possibile vedere quali sono alcuni di questi prodotti ma per scoprirli tutti bisogna recarsi nel punto vendita più vicino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> La crema anticellulite è “miracolosa”, il prodotto che sta facendo impazzire milioni di donne: “funziona veramente!”. Tutti i dettagli!

Intanto ve ne sveliamo alcuni: 3.99 euro l’olio extra vergine, 1.79 euro le merendine, 1.98 il tonno e 1.75 le birre. Questa è solo la prima pagina del volantino, da sfogliare per scoprire tutti i marchi coinvolti.