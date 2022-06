Elisabetta Canalis condivide con i fan un momento speciale, insieme a lei c’è l’amore della sua vita

Sorridente e solare, come sempre d’altronde, è così che si mostra Elisabetta Canalis al pubblico che da anni la segue e non può fare a meno di ammirare la sua bellezza.

Di origine sarda, è stata una delle veline più amate dai telespettatori e nonostante il passare del tempo è riuscita a mantenere la fama e la notorietà. Qualche anno fa ha deciso di trasferirsi a Los Angeles insieme a suo marito e a sua figlia. Sui social non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della sua giornata, da sola o con l’amore della sua vita.

Elisabetta Canalis, con LEI è più bella: due gocce d’acqua – FOTO

Seguita da più di tre milioni di follower, Elisabetta Canalis è molto attiva sui social ed è proprio con il web che interagisce quotidianamente. Da qualche giorno è a Milano, non sappiamo nel dettaglio i motivi, e per l’occasione ha condiviso molti scatti del soggiorno in Italia.

L’ultimo post è un concentrato di energia e serenità. L’ex velina si mostra felice insieme alla piccola della famiglia, sua figlia Skyler Eva, nata nel 2015. Il nome, lo ha riferito più volte la showgirl, sembra intraducibile in italiano e a quanto pare ricorda un’eroina coraggiosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Amici 22”, cambia tutto: l’artista è pronto a debuttare come professore

Mamma e figlia posano su un tavolino e sembrano intente a leggere un giornale. La Canalis ha un sorriso strepitoso, tanto da scrivere sotto alla foto: “Felice”.

Secondo i fan, Skyler assomiglia molto alla showgirl e c’è chi si è lasciato scappare qualche commento come: “Siete stupende davvero, che dolci”. Poi ancora “Wow che sorriso meraviglioso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Finalmente una normale” Valeria Graci in bikini: voto 10, fan estasiati – FOTO

Ora non resta che scoprire come mai la famiglia italo-americana sia nella città della moda. Il pubblico è sempre più curioso e si augura che l’ex velina abbia progetti lavorativi da realizzare in Italia. Bisognerà attendere per avere ulteriori dettagli al riguardo, intanto continuiamo ad ammirarla sui social. Stay tuned.