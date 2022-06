“Il ring di Elisabetta”, lady Canalis il vestitino è troppo mini: la FOTO di profilo manda k.o. Stratosferica!

Elisabetta Canalis è pronta al grande salto per una nuova e accattivante sfida di vita. L’anteprima in foto è da pelle d’oca: “Regina del Ring”.

La showgirl italo americana, con un passato da velina di “Striscia La Notizia” alle spalle sta per operare quel salto di qualità che le permette di affacciarsi ad un nuovo mondo.

Elisabetta Canalis ha incantato tutti nelle vesti di modella per eccellenza dei nostri giorni. La showgirl sarda ha dimostrato con il tempo di avere dalla sua parta l’arma vincente di un fascino e una bellezza senza eguali.

Durante il lungo soggiorno in America, quasi tutti i giorni Elisabetta spendeva del tempo per ricaricare le pile, tra stretching e addominali. Il risultato di oggi? Un fisico scolpito al pari di un’affermata personal trainer.

Come se non bastasse, l’ex di George Clooney non si è accontentata di un semplice allenamento da fitness. La capacità di spingersi oltre ogni più comune aspettativa ha portato lady Canalis a specializzarsi in un genere di sport ben preciso: il kickboxing

Elisabetta Canalis manda i fan in tilt: una posa da manicomio mette tutti fuori gioco

PER VEDERE LA FOTO DI ELISABETTA CANALIS, VAI SU SUCCESSIVO