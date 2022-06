L’errore impensabile in cucina che sicuramente commetti anche tu. Da oggi si cambia

Errore in cucina che nessuno pensa di commettere ma che tutti fanno. Riguarda il forno, in particolare lo sportello. Voi lo lasciate aperto o chiuso dopo averlo utilizzato? Scoprite il modo corretto di agire

Usare il forno per cucinare la nostre pietanze preferite contribuisce ad avere cibi deliziosi, a dare un po’ di calore alla casa e a inebriare l’ambiente con profumi invitanti. Pensate, ad esempio, alla fragranza dei biscotti e delle torte appena sfornate o di primi e secondi succulenti, impreziositi da aromi unici.

Sportello aperto del forno (Instagram)

Una volta che avete finito di preparare i vostri manicaretti, cosa fate? Siete tra le persone che lasciano lo sportello del forno aperto o chiuso? Le nostre nonne ci hanno spesso suggerito di adottare una via di mezzo, lasciarlo socchiuso in modo che si possa raffreddare prima. Sono in molti ad adottare questo trucchetto. Ma è davvero una buona idea? É un errore in cucina che non tutti conoscono. Vi spieghiamo perché non dovreste più farlo.

Errore in cucina: lasciare lo sportello del forno aperto dopo l’utilizzo. Perché non dovreste farlo

Ammettetelo: quante volte avete lasciato lo sportello del forno aperto per farlo raffreddare in maniera più veloce? Bene, è giunto il momento di cambiare abitudine. Esistono delle validissime ragioni che vi convinceranno.

Innanzitutto, sfatiamo il falso mito che raffreddare il forno con lo sportello chiuso danneggi l’elettrodomestico. Non è così. Ovvio che il processo sarà più lungo ma i forni elettrici moderni sono dotati di ventole a flusso incrociato; ciò consente la fuoriuscita in sicurezza dell’aria calda e dell’umidità.

Tenere lo sportello del forno aperto dopo la cottura può essere davvero piacevole durante l’inverno perché fornisce un’ulteriore ondata di calore nella stanza. Tuttavia, può essere decisamente fastidioso nei mesi più caldi. Non solo, si rischia di danneggiare i mobili della cucina, soprattutto quelli realizzati in alluminio, metallo sensibile agli sbalzi di temperatura. Non sentitevi al sicuro se i vostri mobili sono in legno: gli effetti del calore, a lungo andare, potrebbero provocare effetti sulla vernice.

Se optate per una via di mezzo, ossia lasciare lo sportello semi aperto, non crediate sia una buona idea. Non farete altro che stressare le cerniere che regolano l’apertura e la chiusura del forno stesso, rischiando di romperle. Se proprio volete, apritelo al massimo dell’ampiezza.

Inoltre, lo sportello aperto consentirà una diffusione maggiore degli odori in casa in base a ciò che avete cucinato; non sempre si rivela una buona cosa. Infine, ricordate che potrebbe costituire un pericolo per l’incolumità vostra e di chi vive con voi, specie se si tratta di bambini e animali domestici.