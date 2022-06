Eurospin, boom di prodotti a meno di 1€: mai viste offerte del genere prima d’ora. La spesa dei clienti non sarà più la stessa!

Non è un caso che lo slogan protagonista di tutti gli spot Eurospin sia proprio “la spesa intelligente“. Il marchio fondato dall’idea di quattro famiglie di imprenditori, dal 1993, continua ad offrire ai 10 milioni di clienti fidelizzati delle soluzioni appetibili e convenienti per gli acquisti di tutti i giorni.

Scorrendo il volantino Eurospin valido fino al 19 giugno potrete trovare una quantità impressionante di prodotti in vendita a cifre stracciate. Si direbbe proprio che l’azienda, in previsione dell’estate, abbia intenzione di far vivere agli acquirenti dei mesi all’insegna del risparmio e della qualità.

A questo proposito, i super sconti previsti per il periodo corrente non potevano non entusiasmare le famiglie italiane. Eurospin, in maniera davvero sorprendente, ha pensato bene di lanciare una serie di articoli ad un prezzo inferiore ad 1€. Scopriamo insieme tutte le promozioni che attendono i clienti del gruppo discount!

Sono ancora sotto shock i migliaia di clienti fidelizzati al marchio Eurospin, che stentano a credere alle promozioni messe a disposizione dalla catena discount. Numerosi sono i prodotti il cui prezzo è addirittura inferiore ad 1€, e tra questi, ovviamente, i generi alimentari sono i primi a balzare all’occhio.

La pasta sfoglia fresca (285 g), i cornetti al gusto di formaggio (140 g) e il sugo alla bolognese in barattolo (400 g) sono solamente alcuni degli articoli che potreste comperare con gli sconti del volantino di questo mese. Da non tralasciare le bevande, come i succhi di frutta al gusto di ananas e cocco/limone e lime (1 L), anch’essi acquistabili per pochi centesimi.

Paghereste meno di 1€ anche una serie di prodotti relativi alla pulizia della casa, tra cui il Lavapavimenti Dexal multiattivo (1,5 L) e lo sgrassatore disinfettante multisuperficie (750 ml).

Vi occorreranno una manciata di centesimi, in sostanza, per fare scorta di questi prodotti a dir poco sensazionali. In altre parole, la spesa non è mai stata così “intelligente” grazie ad Eurospin.