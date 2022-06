A seguito della visione mozzafiato di Fatima Trotta i suoi fan non possono desiderare di più, sarà lei stessa ad ammetterlo. Il risultato è sublime.

Dopo la prima entusiasmante puntata di “Honolulu“, nel settembre dello scorso anno, una nuova ventata di leggerezza è approdata senza fatica sul piccolo schermo presentandosi al fianco dell’attore e showman Francesco Mandelli. La bellezza partenopea e la simpatia di Fatima Trotta incontrate anche in “Made in Sud” tornano oggi ad affacciarsi nelle coordinate più straordinarie.

Nata a Napoli, classe 1982, la conduttrice ha accompagnato per qualche tempo i telespettatori su MTV, il recente trasferimento su Italia 1 in prima serata non è stato altro poi che la prova del suo divertente carisma. Nel 2005 la nata sotto il segno del Cancro ha preso parte a “I Raccomandati“, lo show di Rai Uno all’epoca ancora guidato dall’amato Carlo Conti.

Nel mentre, però, non solo tv. Un anno più tardi, rispetto al suo esordio sul grande schermo con “L’Ultima Stella”, l’ex concorrente di veline inaugurerà la sua altrettanto brillante carriera di attrice. Fra tante, l’ultima pellicola che l’ha vista recitare al fianco dei suoi esilaranti interpreti è stata la commedia diretta da Paolo Costella, “Matrimonio Al Sud“.

“Cosa vuoi di più?” Fatima Trotta in pizzo sul bolide, la visione è sublime – FOTO

Ad attirare in primis l’attenzione dei suoi ben 247mila followers stamani è stato il completo in pizzo della conduttrice, sfoggiato da lei in queste ore di giugno per un’importante occasione.

L’abito accuratamente ricamato dalle trasparenze in bianco si presenta un must per la stagione attuale.

La posa del primo scatto, condiviso su Instagram, è alquanto suggestiva. La conduttrice si mostra al voltante di uno sportivo ed elegante Honda HR-V. Per molti, il risultato finale, sarà infine “sublime“.

È lei stessa pertanto ad ammettere i punto di forza del suo mood in vista di una giornata di pura avventura e relax. Con un lampante quesito in didascalia la conduttrice scatenerà poi il successivo parere dei suoi fan nonché una meritata standing ovation. “Cosa vuoi di più?“, chiede gioiosamente l’attrice.

Sul finale la seconda istantanea descrive la trasognata destinazione. La Trotta si lascia immortalare sdraiata in spiaggia ad occhi chiusi. Lì, sorridente: ci sarà invece soltanto posto per “il rumore del mare” e per “un bel libro“.