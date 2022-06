Giorgia Palmas distesa al sole in bikini scatena boati di meraviglia sul web, l’ex velina è intramontabile e seducente come sempre

Sono in molte, tra le veline di Striscia la Notizia del passato, a essere rimaste nella mente e nel cuore degli ammiratori. Alcune di loro, ancora oggi accendono la passione dei fan per il loro fascino unico e impareggiabile. E’ il caso, sicuramente, di Giorgia Palmas.

La splendida bellezza sarda ha scritto pagine di storia del popolare tg satirico, insieme alla sua compagna d’avventure Elena Barolo. Per entrambe, c’era una missione non facile, quella di non far rimpiangere lo storico duo formato da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Ci sono riuscite, ritagliandosi un posto particolare nella memoria degli ammiratori.

40 anni compiuti a marzo, Giorgia è ancora in splendida forma e del resto da colei che fu seconda a Miss Mondo nell’anno 2000 non potevamo aspettarci nulla di diverso. Una bellezza e un’eleganza che continuano a conquistare giorno dopo giorno e a regalare momenti e prospettive unici.

Giorgia Palmas, silhouette incantevole in costume: forme sinuose che non passano mai di moda

Ce ne stiamo accorgendo anche in questi giorni, con Giorgia che sta salutando l’estate da par suo. I primi scatti in costume fanno furore, questo in particolare racchiude dolcezza, semplicità e sensualità da capogiro.

Distesa sul lettino a prendere il sole in bikini, Giorgia mette in mostra, manco a dirlo, una forma fisica perfetta. Fianchi sinuosi e scollatura considerevole, ancora una volta strappa applausi a scena aperta dalla platea dei suoi numerosi ammiratori. Non è un caso che su Instagram sia seguita da oltre un milione e 800 mila followers, dimostrazione di quanto il suo fascino sia ancora attuale.

“Velina del mio cuore”, “Stella della Sardegna”, “Angelo dell’arcobaleno”, sono solo alcuni dei commenti da parte dei fan, letteralmente senza freni. Del resto, rimanere indifferenti a tale spettacolo è impossibile e lo sarà anche per i prossimi scatti che seguiranno.