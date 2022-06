Giorgio Locatelli e la malattia della figlia: quello che ha fatto per lei è commovente

Giorgio Locatelli, la malattia della figlia Margherita di cui nessuno era a conoscenza: ecco che cosa ha fatto per lei l’amatissimo chef

Lo abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare grazie al talent show culinario di “MasterChef”, e recentemente anche grazie al nuovo programma “Home Restaurant”, del quale è al timone. L’elegantissimo chef Giorgio Locatelli, titolare del ristorante stellato “Locanda Locatelli”, è ormai un volto televisivo in piena regola.

I telespettatori di Sky e di TV8, in modo particolare, lo apprezzano per la cordialità e l’educazione messe in campo nei confronti dei partecipanti dei suoi programmi, ma anche per la vena ironica che non sembra mai abbandonarlo.

Ma cosa sappiamo veramente della vita privata dell’amatissimo conduttore? Giorgio Locatelli, sposato da diversi anni con l’imprenditrice Plaxy, ha avuto da lei la figlia Margherita. Proprio la malattia di quest’ultima, inaspettatamente, avrebbe spinto lo chef a prendere delle decisioni davvero rivoluzionarie per la sua carriera. Vediamo insieme quali.

Giorgio Locatelli e la malattia della figlia Margherita: quello che ha fatto per lei è commovente

Grazie alla partecipazione a “MasterChef Italia”, Giorgio Locatelli è riuscito ad entrare rapidamente nel cuore di tutti gli italiani. La sua raffinatezza ed il suo garbo, uniti alla gentilezza che connota ogni sua azione, sono le armi con cui lo chef “seduce” i suoi ammiratori.

Nonostante sia divenuto a tutti gli effetti un personaggio pubblico, della sua vita privata si sa davvero poco. Locatelli, sposato con l’imprenditrice Plaxy, ha avuto da quest’ultima la figlia Margherita, per la quale papà Giorgio sembrerebbe stravedere. D’altra parte, è stata proprio la giovane figlia a rivoluzionare in tutto e per tutto la carriera del conduttore.

In che modo? Margherita, affetta da una serie di allergie alimentari, ha fornito allo chef la motivazione necessaria per sperimentare ricette innovative e creare un menu apposito per tutti coloro che, come lei, debbono privarsi di alcuni piaceri della tavola.

Margherita, involontariamente, ha spinto Locatelli a migliorarsi e ad intraprendere strade che il mondo della cucina, fino a quel momento, non aveva mai contemplato. Una scelta che, indubbiamente, non avrà mancato di giovare al celebre chef.