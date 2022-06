“L’Isola dei Famosi”, a un passo dalla fine. Per Ilary Blasi la notizia più bella

L’Isola dei famosi. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 13 Giugno? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 13 Giugno, su Rai Uno, in diretta dallo Studio 5 di Via Teulada, è andato in onda la puntata “Speciale di Porta a Porta” per commentare l’esito del referendum sulla Giustizia e gli exit poll sui principali comuni al voto lo scorso 12 giugno. Conduce, come sempre, Bruno Vespa. Rai Due ha proposto la serie televisiva statunitense “The Rookie” (Stagione 4, Episodio 21 – “Festa della mamma”). Su Rai Tre continuano le interessanti inchieste di “Report”. Conduce Sigfrido Ranucci.

Su Canale 5, come di consueto ogni lunedì, è stata trasmessa una puntata del reality “L’Isola dei famosi”, ormai agli sgoccioli. Al timone Ilary Blasi. Su Italia 1 abbiamo visto la serie “Chicago P.D.”, spin off della rinomata “Chicago Fire”. Rete Quattro ha proposto al suo pubblico il programma di approfondimento “Quarta repubblica” condotto da Nicola Porro.

L’Isola dei famosi. Ascolti tv di giorno 13 Giugno 2022: chi ha vinto la gara di share?

“L’Isola dei Famosi” (16esima edizione) è iniziato lo scorso 21 marzo e si concluderà a breve, il 27 giugno. Siamo agli sgoccioli. Chi salirà sul podio dei vip più amati di questo nuovo capitolo del reality di sopravvivenza? Nel frattempo Ilary Blasi e il gruppo di naufraghi celebri raggiungono la vetta degli ascolti. Il programma ieri ha raccolto davanti al video 2.246.000 spettatori pari al 19% di share.

Al secondo posto Rai3 con “Report”; è stato visto da 1.409.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4%. Segue “Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum” con 1.125.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “Chicago P.D.” – 1.104.000 spettatori con il 7.2% di share.

Rai Due: “The Rookie” – 1.101.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Rete Quattro: “Quarta Repubblica” – 699.000 spettatori con il 5.4% di share.

La7: “Yellowstone” – 413.000 spettatori con uno share del 3.4%.

Nove: “Il potere dei soldi” – 381.000 spettatori con il 2.4% di share.

Tv8: “Calcio – UEFA Nations League – Francia Vs Croazia ” – 887.000 spettatori con il 5% di share.