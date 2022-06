Justin Bieber, il morso di una zecca causa della sua malattia. Cosa fare per proteggersi

Justin Bieber. Il famoso cantante è stato morso da una zecca; in seguito a quest’evento è sopraggiunta la malattia di Lyme. Come si manifesta

Pochi giorni fa la celebre pop star statunitense Justin Bieber ha reso nota ai fan tramite social network la sospensione del suo tour a causa di motivi di salute. Il cantante di “What Do You Mean?”, infatti, ha dichiarato di essere affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt, patologia sopraggiunta in seguito a un virus che ha attacca il nervo dell’orecchio e dei nervi facciali causando una paralisi al volto.

Justin Bieber, inoltre, ha contratto il morbo di Lyme, malattia causata dal morso di una zecca. Con l’innalzamento generale delle temperature, soprattutto adesso con la stagione estiva alle porte, è molto più facile incappare in questi parassiti. Si annidano lungo i sentieri al di sotto dei mille metri di quota. É possibile proteggersi preventivamente ed evitare di tornare a casa con qualche “ospite indesiderato”. Vediamo che tipo di comportamento adottare. Morso di una zecca, un pericolo silenzioso. Come prevenire e proteggersi

Morso di una zecca e malattia di Lyme: le caratteristiche della patologia che affligge Justin Bieber

Le zecche sono minuscole creature, nell’aspetto simili a dei piccoli ragni. Esse si nutrono del sangue degli animali e talvolta delle persone alle quali si aggrappano.

Se avete praticato attività all’aperto (in campagna, in parchi o giardini) oppure se siete stati a contatto con animali “infestati”, potreste essere a rischio di punture di zecca.

La malattia di Lyme è un’infezione batterica che si trasmette proprio in questo modo. Il sintomo più precoce è l’insorgenza di un’eruzione cutanea di forma circolare e di colore rossastro che si sviluppa intorno all’area del morso, in un periodo che intercorre da tre fino a 30 giorni dall’esposizione. All’inizio potreste non avvertire nessun fastidio perché la zecca, nel momento in cui sferra il suo attacco, inocula una sostanza anestetica; pertanto è fondamentale ispezionare per bene il proprio corpo dopo un’escursione.

Si potrebbero manifestare anche sintomi come: stanchezza, mal di testa, dolori muscolari o articolari (confondibili con quelli di una semplice influenza).

Se la malattia di Lyme non viene curata possono insorgere successivi problemi di salute che intaccano il sistema nervoso, il sistema cardiaco o avere infiammazioni delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale.

Come proteggersi? Evitate di entrare a contatto con l’erba alta, indossate indumenti chiari (rendono più facile individuare la presenza di zecche), usare repellenti, rimuoverle con una pinzetta in caso di morso e disinfettare immediatamente la ferita.

Non esiste un vaccino per la malattia di Lyme ma lo si può fare per la TBE (meningoencefalite da zecche), tre dosi in un anno.