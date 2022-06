Lidl fa impazzire i clienti: “12 prodotti, non è possibile”. Mai visto nulla di simile, è incredibile

Lidl non ha rivali, i clienti sono senza parole, sul web non si parla d’altro. Nessuno l’avrebbe mai detto, ecco cosa sta succedendo.

Lidl è un noto discount nato in Germania negli anni ’30. Basato su un modello business molto efficiente, Lidl ha registrato una rapidissima crescita, inizialmente nasce come negozio per la vendita all’ingrosso, dopo alcuni anni come negozio per la vendita al dettaglio. Il marchio appartiene al Gruppo Schwarz, presente in 31 Paesi nel Mondo, possiede all’incirca 13.000 punti vendita e 341.000 dipendenti.

La voglia di esplorare nuovi orizzonti, ha fatto di Lidl un marchio stimato ed apprezzato. In Italia compare nel 1992, il rapporto qualità prezzo sono i cavalli di battaglia del noto supermercato, gettonato non solo per gli sconti sempre convenienti ma anche per i prodotti venduti.

Lidl pubblica la sua classifica, clienti senza parole

La qualità dei prodotti Lidl è indiscussa, la catena di supermercati presente in tutto il Mondo, tiene particolarmente ai suoi clienti che ogni giorno scelgono questo marchio per portare in tavola pietanze gustose e saporite.

Le tante offerte alimentari e non, fanno di Lidl uno dei supermercati più frequentati. Ogni mese, per 3 giorni, l’azienda mette in super offerta prodotti di vario genere, ed è sempre un grandissimo successo.

In queste ore, un post social, sta mandando in tilt milioni di fan del marchio: “Questi sono i magnifici 12 prodotti che #FanImpazzire di più i nostri clienti. Sei d‘accordo? Scorri le foto e commenta i tuoi prodotti preferiti: il tuo parere potrebbe diventare protagonista sulla nostra pagina! #LidlItalia”

La catena di distribuzione ha pubblicato i #FanImpazzire, ovvero gli alimenti preferiti dai clienti, tra questi troviamo: fior di latte yogurt intero – avocado – filetto di salmone norvegese – gorgonzola Dop dolce – grana padano Dop grattugiato – pasta sfoglia rettangolare – yogurt alla greca cremoso – prosciutto cotto alta qualità – pomodorini Piccadilly – burger con semi di lino e zucca – pasta fresca ripiena – bresaola black Angus.

Lidl invita i clienti a commentare il loro #FanImpazzire, gli alimenti selezionati sono 12 e qualcuno scrive su Facebook: “Solo 12 prodotti, non è possibile. I miei preferiti sono molti di più”.