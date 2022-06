Luciano Pavarotti, vi ricordate la figlia Alice? Com’è oggi e cosa fa

Il 2007 ha lasciato un vuoto incolmabile in ognuno di noi: è morto Luciano Pavarotti, la figlia Alice aveva solo 4 anni. L’avete vista oggi?

Aveva 71 anni, una moglie e una bambina di appena 4 anni da crescere. Eppure, la morte non l’ha risparmiato e a causa di un tumore al pancreas Luciano Pavarotti ha lasciato tutti a piangere la sua scomparsa.

Era il 2007, oggi a distanza di quindici anni, molte cose sono cambiate: la moglie Nicoletta Mantovani si è risposata e sua figlia Alice ha compiuto 19 anni. Ma il vuoto che ha lasciato il tenore è per sempre.

Luciano Pavarotti, riconoscereste la figlia Alice? FOTO

Era il 13 dicembre 2003, quando Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani si sposarono nel noto Teatro Comunale di Modena. Lo stesso anno arrivò Alice, ormai diventata una donna. Tutti la ricordano come una bambina di 4 anni, oggi è maggiorenne ed è una ragazza affascinante e con tanti sogni da realizzare.

Sui social spuntano alcune sue foto e molti non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con il padre, in particolare il sorriso.

Secondo quanto si legge sul web, anche la figlia di Pavarotti sarebbe un’amante della musica. Intraprendente, solare e sempre pronta a mettersi in gioco, non si nasconde dietro a nulla e in un’intervista ha spiegato: “Da mio padre ho sicuramente ripreso la determinazione e la testardaggine. Per quanto riguarda l’aspetto probabilmente assomiglio di più a mio padre”.

Alice, probabilmente sotto il consiglio della madre, ha deciso di allontanarsi dai riflettori e continua la sua vita lontana dalle telecamere, anche se non rinuncia ad essere molto attiva sui social dove condivide con i follower molti momenti delle sue giornate e scatti strepitosi.

Non abbiamo altre notizie al riguardo, sappiamo soltanto che tra lei e la madre c’è un rapporto unico. Le due trascorrono molto tempo insieme e si supportano e sostengono a vicenda. E’ stata proprio Alice ad accompagnare Nicoletta all’altare qualche anno fa.