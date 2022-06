Mercedesz Henger, l’avvenimento tremendo all’Isola dei Famosi: la concorrente più agguerrita di tutti sta correndo un grave rischio

Sta ipnotizzando migliaia di followers grazie alla sua avventura televisiva a “L’Isola dei Famosi”. Nonostante il carattere combattivo e tenace di Mercedesz Henger fosse già emerso nel corso della precedente esperienza nel reality (2016), è proprio grazie all’edizione di quest’anno se la figlia di Eva sta finalmente mostrando a tutti di che pasta è fatta.

La naufraga, che non teme le prove fisiche né la sopravvivenza senza cibo, sembra essere letteralmente l’avversaria da battere. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, tramite la sua pagina Instagram è trapelata una notizia a dir poco sconvolgente.

A quanto pare, considerati i recenti sviluppi, il percorso della Henger nella trasmissione di Canale Cinque è davvero a rischio. L’appello apparso tramite il suo account ufficiale ha scosso i fan: “ora dobbiamo aiutarla“.

Mercedesz Henger, la FOTO e l’avvenimento tremendo all’Isola: “dobbiamo aiutarla”. Il motivo

Il percorso di Mercedesz Henger a “L’Isola dei Famosi” potrebbe presto subire una battuta d’arresto. La naufraga, alla sua seconda esperienza nel reality di Canale Cinque, sta dimostrando di avere la tenacia e la forza necessarie per arrivare dritta fino alla finalissima.

Qualcosa, tuttavia, sembrerebbe essersi interposto tra il percorso della modella e la tanto ambita vittoria. Mercedesz, nel corso dell’appuntamento di ieri sera, è infatti finita in nomination insieme al compagno Nick. Un dato di fatto a cui il suo account Instagram ha immediatamente cercato di porre rimedio.

I gestori della sua pagina, mediante uno scatto tratto proprio dalla puntata di ieri, hanno spronato gli ammiratori della Henger a salvarla tramite il televoto. “Ora tocca a noi aiutarla nel suo percorso!“: questa la didascalia che descrive l’immagine, in cui una sensualissima Mercedesz fuoriesce dall’acqua dopo aver vinto la prova di resistenza.

Indubbiamente, i followers che la seguono sui social non mancheranno di attivarsi affinché l’avventura della Henger prosegua indisturbata. Per la figlia di Eva, la possibilità di vincere “L’Isola dei Famosi” non sembra poi così lontana.