Allo stadio Borussia Park di Moenchengladbach si affrontano Germania e Italia per la quarta giornata dei gironi di Nations League.

Le due compagini sono le protagoniste della quarta giornata di Nations League. Grande partita per i tedeschi che mettono in seria difficoltà la nostra Nazionale.

Al 10′ Werner allarga per Raum, cross in mezzo per Kimmich che da solo la infila in rete favorito anche da un mal posizionamento della difesa azzurra.

Al 3′ di recupero del primo tempo la Germania fa il 2-0 grazie a un calcio di rigore.

Bastoni commette un’ingenuità in area, atterrando Hofmann, dagli undici metri si posiziona Gundogan che con spiazza Donnarumma con un’esecuzione centrale.

Al 51′ tris per i tedeschi con Raum che suggerisce rasoterra, devia Spinazzola e la mette sui piedi di Muller che con una conclusione di prima intenzione, trova la porta.

Nel giro di due minuti arriva la debacle per l’Italia: al 68′ Muller la passa al neoentrato Gnabry che la mette in mezzo per Werner il quale realizza il poker.

Al 69′ grave errore su rinvio di Donnarumma: Gnabry intercetta e serve Werner che ancora una volta la mette dentro.

Il gol della bandiera azzurra arriva al 78′ su cross di Dimarco che Neur respinge male, Gnonto trova il tap in vincente.

Germania-Italia: le pagelle e il tabellino della partita

Germania – Italia 5-1

10’ Kimmich, 45’+3 Gundogan rig.; 51’ Muller, 68’, 69’ Werner, 78’ Gnonto

GERMANIA: Neuer 7; Klostermann 6,5, Sule 7, Rudiger 7; Hofmann 6,5 (dal 18′ s.t. Gnabry 6), Gundogan 7,5 (dal 43′ s.t. Stach s.v.), Kimmich 7,5, Raum 7; Sané 6, Muller 7,5 (dal 40′ s.t. Musiala 6); Werner 6 (dal 31′ s.t. Nmecha 6).

ITALIA: Donnarumma 5; Calabria 4, Mancini 4 (dal 34′ s.t. Scamacca s.v.), Bastoni 4,5, Spinazzola 5 (dal 20′ s.t Dimarco 5,5); Barella 4,5, Cristante 4,5, Frattesi 5 (dal 1′ s.t. Scalvini 5,5); Politano 5,5 (dal 42′ p.t. Luiz Felipe 5), Raspadori 6 (dal 1′ s.t. Caprari 5,5), Gnonto 6,5.

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania).

Ora le Nazionali vanno in vacanza e la Nations League torna con la quinta e la sesta giornata del girone a settembre.