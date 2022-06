“Che classe, non hai litigato con il chirurgo plastico” Ornella Muti, visuale dall’alto: lato A da ventenne – FOTO

Ornella Muti è sempre in splendida forma: la meravigliosa attrice ha mandato in tilt il mondo del web con una scollatura strepitosa.

Ornella Muti è probabilmente una delle attrici più famose dell’intero panorama italiano: nel corso della sua straordinaria carriera ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti. Negli ultimi anni, la nativa di Roma si è fatta conoscere anche dal pubblico più giovane recitando nella serie televisiva ‘Sirene’ della Rai e soprattutto diventando co-protagonista di un progetto legato ad una web serie.

Qualche mese fa, la Muti ha avuto l’onore di condurre la prima serata del Festival di Sanremo accompagnando Amadeus. La romana possiede ovviamente un profilo su Instagram dove condivide sia ricordi del suo passato che scatti del presente. Nonostante gli anni che passano, Ornella è in uno stato di forma invidiabile ed ha stregato gli utenti con una fotografia da urlo.

Ornella Muti, visuale dall’alto: lato A esagerato

Ornella Muti ha innalzato le temperature anche del mondo dei social network con una fotografia impressionante. Nonostante un’età non più giovanissima, la splendida attrice vanta un fisico da fare invidia alle ventenni. Lo scatto di oggi ha lasciato senza parole i tantissimi ammiratori: la sua bellezza non ha eguali nel mondo. Occhi fantastici, sguardo ipnotico e lineamenti perfetti: il suo viso è un qualcosa di luminosissimo.

La cosa che stupisce di più è però il suo fisico. La romana si presenta infatti con una scollatura da bollino rosso che manda in estasi i fans. La visuale dall’alto è da urlo e non ha sinceramente precedenti. “Finalmente una donna di classe e senza che abbia litigato con chirurgo plastico. Naturale e bella!!!”: il commento di un seguace avrà sicuramente colpito la diretta interessata. I complimenti sotto al post, d’altronde, si sprecano e il post ha anche raccolto più di mille likes in pochissimo tempo.