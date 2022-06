Incredibile novità da Primark: l’articolo estivo apparoda negli store e fa impazzire tutte le sue clienti. “Che aspetti a provarlo anche tu?”

L’ultimo articolo firmato Primark è un vero successo. Mentre il video d’annuncio diventa virale in rete le clienti accorrono numerose per provare ciascuna delle sue alternative destinate a dare un tono memorabile a quest’estate 2022.

La vasta scelta messa a disposizione dall’azienda irlandese è ormai da molti anni particolarmente celebre su scala internazionale. Dopo il successo riscosso in queste settimane di giugno con un’iniziale predominanza dell’arancione fluo e di tonalità decisamente più neutre, anche per alcuni originali accessori da accostare agli abiti proposti, arriva una spettacolare iniziativa per la catena fondata a Dublino al culmine degli anni ’60 e ora presente quasi in tutto il globo.

Primark, estate bollente : con questo addosso sei uno spettacolo. Provalo – VIDEO

La blogger Charleen Murphy ha reso pubblico un video in queste ore in cui dà prova della vestibilità e della bellezza riguardante la più recente serie di imperdibili novità Primark.

Il motto espresso in didascalia dalla modella e creatrice digitale è sicuramente quello che rimanda a una necessità di creare uno stile adatto al clima torrido di quest’estate quanto perfetto per cimentarsi in una piacevole nuotata.

Il primo swimwear, proposto dalla modella e dal noto marchio, è in tonalità verde chiaro e fosforescente, nonché da accompagnare a una camicia bianca a colorate stampe floreali.

Il terzo, infine, in light blue e intero sembra essere per il momento il più favorito dalle acquirenti.

A seguire verranno passate in rassegna con corrispettive proposte d’accostamenti moltissime altri capi da spiaggia in diverse tonalità. Modelli “impossibili da non scegliere” per un’estate 2022 che possa essere altrettanto imperdibile, hanno sottolineato per concludere i clienti del marchio.