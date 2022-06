Principe Harry, ritorno a casa turbolento: l’incidente che ha fatto temere tutti

Principe Harry. Ritorno a casa negli Stati Uniti con timore per il nipote della Regina Elisabetta II. Dopo il giubileo di Platino è caduto da cavallo

Il 2022 ha segnato un momento unico per la storia della Gran Bretagna: il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II, ossia la celebrazione dei 70 anni del suo regno. Un’occasione unica che ha richiamato in patria anche il nipote ribelle, il “fuggiasco” Harry, che ha definitivamente abbandonato i suoi obblighi all’interno della royal family e ha scelto di costruirsi la sua indipendenza dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet.

Quest’ultima ha incontrato per la prima volta la regale bisnonna solo pochi giorni fa, in un colloquio definito abbastanza formale e durato solo un quarto d’ora, secondo quanto riportato dalla stampa d’oltremanica. Nessun fotografo è stato ammesso. I Duchi di Sussex sono già tornati alla base. Si apprende la notizia di un incidente che ha coinvolto il Principe Harry.

Il Principe Harry disarcionato da cavallo: quali sono le sue condizioni di salute

Dopo il viaggio in Gran Bretagna e le indiscrezioni sulla visita dei Duchi di Sussex in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, si torna a parlare del Principe Harry, questa volta a causa di un evento spiacevole.

Il figlio dell’erede al trono, il principe del Galles Carlo e della compianta Lady Diana, è caduto da cavallo al Santa Barbara Polo and Racquet Club. Fortunatamente è rimasto illeso nell’incidente. Stava giocando per la squadra dei Los Padres quando è stato disarcionato.

L’evento è stato di cattivo auspicio dato che la partita ha visto sconfitto proprio il rampollo britannico. Il principe Harry si è rialzato immediatamente; si è poi intrattenuto con dei celebri amici, ossia la cantante statunitense Katharine McPhee, 38 anni, e suo marito, il compositore David Foster, 72 anni. A quanto pare Meghan non era presente alla partita.

Harry ha ereditato la passione per il polo dal padre, il principe Carlo, anch’egli protagonista di qualche incidente sul campo; si è rotto il braccio dopo essere caduto da cavallo in passato e nel 2000 è stato portato in ospedale a Cirencester, costretto a rimanere la notte dopo una partita di beneficenza nei Cotswolds.