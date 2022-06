Un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita questa mattina vicino alla sua abitazione di Finocchio, frazione di Roma. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Prima un colpo di pistola, poi la tragica scoperta. Stamane a Finocchio, frazione di Roma, un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita riverso al suolo con una ferita alla testa. L’allarme è scattato quando alcuni residenti in zona sentendo uno sparo hanno chiamato le forze dell’ordine.

I carabinieri si sono precipitati sul posto trovando il corpo senza vita del ragazzo, a pochi metri di distanza dalla sua abitazione. Al momento gli inquirenti non escluderebbero nessuna ipotesi, tra cui quella di un gesto volontario.

Roma, ragazzo trovato morto in strada con una ferita alla testa: accanto al cadavere una pistola

Choc a Finocchio, frazione alle porte di Roma, dove questa mattina, martedì 14 giugno, un ragazzo è stato trovato senza vita in via Domanico. Si tratterebbe di un giovane di 20 anni di cui non è stata resa nota l’identità.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 9.30 quando alcuni residenti, riporta la redazione di Today, avrebbero udito uno sparo. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri che perlustrando la zona hanno rinvenuto il cadavere del 20enne: il corpo giaceva al suolo in un porticato non lontano dalla sua abitazione, accanto una pistola. Dai primi riscontri pare che il cadavere presentasse una ferita alla testa.

I militari dell’Arma hanno immeditatamente attivato le indagini, che dovranno chiarire cosa sia successo nel dettaglio, ed hanno sequestrato l’arma da fuoco trovato sul posto. Gli investigatori, scrive la redazione di Today, non escludono l’ipotesi del suicidio secondo la quale il ragazzo si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa, tesi ancora da confermare.

Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, sul luogo del tragico ritrovamento sono anche arrivati i familiari e gli amici del giovane e pare si siano registrati dei momenti di tensione tra i carabinieri e quest’ultimi.