Un Medico in Famiglia: Guido Zanin ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei telespettatori della fiction Rai. Ma perché è stato fatto fuori?

Guido Zanin è stato uno dei volti più amati di Un Medico in Famiglia. Lui è entrato a far parte del cast in occasione della terza stagione, quando Lele è volato in Australia lasciando così il suo posto non solo di dottore, ma anche nella casa dei Martini. Al suo posto è arrivato Guido, che ha preso in affitto la stanza di Lele e ha fatto breccia nel cuore di Maria.

Per Maria fu davvero amore a prima vista, ma Guido all’inizio la vedeva soltanto come una bambina per via della loro differenza d’età: lei aveva vent’anni, mentre lui trenta. I due si affezionarono comunque molto l’uno all’altro e, verso la fine della terza stagione, riuscirono a mettersi insieme. La loro storia d’amore ha fatto sognare davvero milioni di telespettatori.

Un Medico in Famiglia: perché Guido Zanin è morto?

Guido è rimasto con Maria fino alla sesta stagione, poi la settima si è aperta con una drammatica notizia: la giovane Martini era mamma di una splendida bambina, Palù, che purtroppo non aveva il suo papà. Venne fuori, in questo modo, che Guido era morto in un incidente stradale.

Ma come mai questa scelta di far fuori Pietro Sermonti, considerato che era un personaggio così tanto amato? La decisione non fu presa dalla Rai ma dall’attore stesso, che decise di lasciare la fiction per la paura di fossilizzarsi troppo nello stesso ruolo e non riuscire più a distaccarsi.