“Un Posto al Sole” cancellato dal palinsesto: cosa succede adesso

Un Posto al Sole viene cancellato dal palinsesto della Rai: cosa succederà nei prossimi giorni alla famosa soap opera napoletana

Un Posto al Sole è sicuramente nel vivo della soap opera in questo momento. L’estate si sta avvicinando e, tutte le storyline, si stanno avvicinando alla fine. Ad esempio Chiara, dopo quello che è accaduto a suo padre, ha deciso di collaborare con la legge e nelle prossime puntate finirà in carcere per scontare la sua pena. La ragazza, infatti, ha nascosto per mesi di essere la responsabile dell’incidente in cui ha perso la vita il suo papà.

Nel frattempo, Roberto Ferri si è messo in casa Lara, che è in dolce attesa di suo figlio. In ogni caso, l’imprenditore napoletano sta facendo davvero fatica a togliersi dalla testa Marina, con cui avrebbe voluto riconciliarsi dopo quello che è accaduto. Nelle prossime puntate, però, Roberto e Lara potrebbero riavvicinarsi. Sarà la volta buona per i due?

Un Posto al Sole cancellato: la Rai, però, prova a rimediare

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sono bellissimi” Giorgia Palmas osa di più: dopo il bikini la mossa è al cardiopalma – FOTO

Tutti sono curiosi di scoprire come andrà a finire per i protagonisti della soap, soprattutto prima della consueta pausa estiva che ci sarà sicuramente nel mese di agosto. In ogni caso, questa settimana i telespettatori dovranno fare a meno di assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini per almeno una sera.

Infatti, il 16 giugno, la consueta puntata non andrà in onda. Il motivo? La soap opera napoletana non andrà in onda per lasciare spazio all’Atletica Leggera. Proprio per questo motivo, il solito appuntamento è stato cancellato dal palinsesto ma niente paura: il giorno dopo, infatti, andranno in onda due puntate. Non vi dimenticate di collegarvi prima su Rai Tre, però, altrimenti rischierete di perdervela: dunque, segnatevi la data!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Principe Harry, ritorno a casa turbolento: l’incidente che ha fatto temere tutti

Entro la fine di questa settimana, scopriremo sicuramente cosa succederà a Chiara e come andranno le cose invece tra Roberto Ferri e Lara, che sono sempre più vicini.