L’estate è arrivata e i vip si godono i primi giorni della bella stagione, tra tutti c’è anche Valeria Graci: la sua prima foto in bikini sui social

Influencer e non, sono tanti i vip che non perdono occasione di sfoggiare le prime foto in bikini sui social. La bella stagione è arrivata ed è il momento di godersi il meritato relax.

Nelle ultime ore, anche Valeria Graci ha condiviso con i fan uno scatto mozzafiato che ha lasciato tutti senza parole. L’attrice non è solita pubblicare foto del genere ed è per questo che la prima volta non si scorda mai.

Valeria Graci, in bikini: il dettaglio che non passa inosservato – FOTO

L’attrice ha spopolato sui social con una foto in bikini che ha fatto divertire molto i fan che la seguono e la supportano in ogni situazione. La Graci ha pubblicato uno scatto dove si mostra seduta sua un lettino in spiaggia e indossa un costume verde e gli occhiali da sole che le coprono gli occhi dalla luce.

E’ intenta a farsi una coda e ironizzando scrive: “Nella foto io che sistemo i capelli come le vere influenser”.

Non sono mancati like e commenti da parte dei follower, tra i tanti si legge: “Finalmente una donna normale, grazie” e poi ancora “La vera bellezza è la semplicità”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei stupenda !!! Direi meglio delle influencer filtrate ritoccate e finte ! Unica”.

Valeria Graci ha fatto centro e con la sua foto ha lanciato un messaggio che ha fatto molto riflettere. In questi ultimi anni, sembra che l’unica cosa che conta sia l’apparenza, invece l’attrice si è mostrata nel modo più genuino e semplice che ci sia. Non ha bisogno di filtri, frasi fatte o ritocchi e al pubblico piace così.

Lo scatto sta girando sul web e c’è chi non vede l’ora di scoprire quale sarà il prossimo post che pubblicherà. Voi siete pronti?