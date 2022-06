Al Bano respinge Loredana Lecciso con un secco “No”: crisi di coppia? Tutta la verità

Novità clamorose in casa Al Bano con Loredana che si è vista respingere uno dei desideri più comuni di una vita di coppia: la questione.

Il cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi dopo la dolorosa separazione da Romina Power, con la quale è rimasta in buonissimi rapporti ha scelto di condividere lo stesso tetto con l’attrice, Loredana Lecciso.

I due ormai fanno coppia fissa da tanti anni, spinti da due obiettivi abbastanza comuni, ovvero il senso di famiglia e la solidità nelle scelte. Due aggettivi che il cantante pugliese ha voluto sottolineare nelle ultime ore, durante un’intervista al quotidiano di gossip, “Gente”.

In realtà i giornalisti che hanno rintracciato Al Bano avevano cercato di estrapolare novità dal diretto interessato, riguardo ad un possibile evento che sarebbe dovuto accadere prima o poi, ma alla fine non si farà per una forte volontà del papà di Jasmine.

Al Bano e Loredana ai ferri corti? La risposta del cantante è convinta e determinata: il motivo

Da quando Al Bano Carrisi non è più con Romina Power, la sua vita ha conosciuto cambiamenti non indifferenti.

In realtà, nella vecchia famiglia del cantante di Cellino San Marco, rispetto a quella attuale con Loredana Lecciso c’erano più o meno gli stessi ideali sui quali Al Bano aveva creduto per formare una famiglia perfetta.

Non è di questo però che si parla, in quanto l’attuale coppia non ha avuto particolari momenti di sbandamento da questo punto di vista. Gli ultimi desideri sul progredire della coppia, però hanno fatto storcere e non poco il naso al cantante, ormai 79 anne.

Durante l’intervista, Al Bano ha svelato i segreti di casa e gelato le richieste di Loredana, di diventare sua sposa. “Matrimonio? No, grazie!” è la risposta secca del proprietario della villa pugliese.

I motivi del diniego sarebbero legati agli eventi bruschi del passato, vissuti con Romina Power, dalla quale è arrivato il divorzio appena dopo lo scambio delle fedi.

Insomma, potremmo parlare di crisi di coppia tra Al Bano e Loredana? La risposta degli addetti e per stessa ammissione dell’artista è ancora una volta “No“. Ad oggi, nei pensieri dell’artista pugliese vengono prima i sani valori e lo stare bene insieme senza ‘vincoli contrattuali’.