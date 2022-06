Azzurri, pesante sconfitta subita in Nations League: arriva una magra consolazione

Azzurri. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 14 Giugno? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 14 Giugno, su Rai Uno è andata in onda la partita di calcio Calcio – UEFA Nations League – Germania Vs Italia. Su Rai Due è stato trasmesso il docu-reality “Boss in incognito 2022” con Max Giusti. Rai Tre ha proposto “Cartabianca“: l’attualità e la cronaca raccontate da Bianca Berlinguer.

Canale 5 ha trasmesso il film drammatico, romantico del 2016 “La scelta – The Choice”, con Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario e Tom Wilkinson. Il film commedia del 2008 “Un’estate al mare” è stato trasmesso su Italia 1. Regia dei Fratelli Vanzina con Lino Banfi, Ezio Greggio, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Anna Falchi, Biaggio Izzo, Gigi Proietti, Alena Seredova e Victoria Silvstedt. Su Rete Quattro continua l’appuntamento con i grandi film cult del passato. É andato in onda “Il piccolo lord” del 1980 con Rick Schroder, Alec Guinness, Eric Porter e Colin Blakely.

Ascolti tv di giorno 14 Giugno 2022: chi ha vinto la gara di share?

Gli scontri sul campo da gioco tra le nazionali di calcio di Germania e Italia attraggono sempre l’attenzione delle tifoserie. La partita disputata ieri, 14 giugno, per la UEFA Nations League, è stata seguita da 5.754.000 spettatori pari al 30.4% di share. Purtroppo il risultato è andato a sfavore degli Azzurri che hanno perso per 5 a 2. La consolazione è quella di essere sempre seguiti cm affetto dal pubblico, pure nei momenti di sconforto.

Secondo posto sul podio degli ascolti della serata per Canale5. Il film “La scelta – The Choice” ha interessato 1.980.000 spettatori con uno share dell’11.2%.

Scopriamo tutti i dati:

Rai Tre: “Cartabianca” – 859.000 spettatori con il 5.5% di share.

Rai Due: “Boss in incognito 2022” – 1.374.000 spettatori (7.8% di share).

Italia 1: “Un’estate al mare” – 939.000 spettatori (5.5% di share).

Rete Quattro: “Il piccolo Lord” – 715.000 spettatori con il 5.2% di share.

La7: “Di Martedi’” – 1.048.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Nove: “Unico testimone” – 274.000 spettatori (1.5% di share).

Tv8: “Due cuori e una provetta” – 267.000 spettatori (1.5% di share).