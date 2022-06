Fabrizio Frizzi, la figlia Stella ed il legame col grande amico del suo papà. Ecco cosa accede tra lei e Carlo Conti: la rivelazione

Fabrizio Frizzi ed il suo ricordo sono e rimarranno eterni. Sono ormai più di quattro anni che il presentatore ci ha lasciato, nel momento in cui tutti pensavano che si stesse riprendendo e invece il destino per lui ha voluto altro. Da allora però è come se lui fosse onnipresente in noi.

I ricordi della bella persona che era non mancano mai, in tv come sul web. Tantissimi sono gli amici che concedono un dolce e prezioso ricordo del compianto presentatore come anche tanti i contributi che sui social ci permettono di rivedere momenti bellissimi della televisione italiana.

Tra le tante pagine che sono nate dopo la morte di Frizzi, ce n’è una molto seguita e attiva, “persemprefrizzi”, che con costanza e dedizione ci regala sempre chicche molto particolari del marito di Carlotta Mantovan.

Una delle ultime è davvero divertente e contiene un particolare molto prezioso su Stella, la figlia di Fabrizio.

Fabrizio Frizzi, Stella e Carlo Conti: le parole che fanno gioire il cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

Fabrizio Frizzi in un simpatico gioco e scambio di ruoli, sul piccolo schermo, insieme a Carlo Conti. È questo quello che possiamo rivedere grazie ai social e alla pagina “persemprefrizzi” che ci ha regalato davvero un momento magico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Al Bano e la pensione, da parte di Romina un affronto inaudito: la verità che brucia

Siamo a “L’Eredità” in versione vip ed in studio oltre a Frizzi è presente anche Carlo Conti, Enziono Iacchetti e molti altri. I due amici si scambiano i ruoli per un attimo così che Iacchetti regala: “Ma così hai visto la domanda”.

Ed è proprio la domanda che svela un particolare molto dolce ed intimo della vita di Frizzi che tira in ballo la figlia Stella.

“La bambina di Fabrizio Frizzi lo chiama babbo? Vero o Falso?” recita Carlo Conti. A rispondere è Fabrizio Frizzi che non si limita a dire solo falso ma aggiunge: “La mia bambina, Stellina, chiama babbo Carlo quando lo vede in televisione” e tutti scoppiano a ridere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michelle Hunziker abbracciata con il nuovo amore: Trussardi li vede e reagisce così

Un momento esilarante e tenero che descrive il grande affetto che c’era tra Frizzi e Carlo Conti e di come Stella era affezionata già da piccola all’amico conduttore del suo papà.