Gratta e Vinci lancia la novità dell’estate 2022, “lo vogliono tutti”. Mai visto prima

Una nuova modalità di gioco sta infiammando l’Italia, tutti vogliono il nuovo biglietto fortunato, è un tormentone che continuerà per molto.

Sono milioni gli italiani che tentano la fortuna ogni giorno al gioco, sperando di vincere quella cifra che permetterà loro di saldare debiti o concedersi quel viaggio tanto agognato che non erano mai riusciti a fare. Recentemente il gioco del Gratta e Vinci si è rinnovato, lanciando sul mercato diversi giochi che stanno già facendo emozionare moltissimi giocatori incalliti.

Frutti ricchi, Sfinge d’Oro, Eldorado, Speed Cash e tutti i Gratta e Vinci online che permettono di giocare comodamente da pc o smartphone. Tra questi Las Vegas Night Deluxe, Las Vegas Night, Winning Stars, Portafortuna 5€ Linea PLUS, Carnival Party e Viaggio fortunato.

Ne è stato però creato da pochissimo anche un 11esimo, un biglietto che da molti è stato decretato il migliore in assoluto, quello “dei sogni”. Vediamo di cosa si tratta.

Gratta e Vinci fa sognare, il nuovo biglietto è un tormentone

L’estate 2022 si apre con i fiocchi. Si chiama 500 Special, costa 5 euro e se ne possono vincere fino a 500mila. Sulla facciata del biglietto si trova una prima sezione, “I tuoi numeri”, in cui c’è la possibilità di grattare dieci piccoli blocchi di banconote semplici ed altri cinque con la scritta “X2”.

Serve poi fare il confronto con la sezione “Numeri vincenti”. Nel regolamento di gioco si apprende che nel caso in cui uno più o numeri dovessero corrispondere si vince il premio corrispondente che eventualmente andrà a raddoppiare con il “X2”.

Le cifre, vista la possibilità di raddoppio, sono altissime anche se le probabilità non sono delle migliori. La probabilità di vincere 500mila euro è di 1 biglietto ogni 12.960.00o. La percentuale che invece riguarda il secondo premio invece è di 1 biglietto vincente ogni 558,14 e via a scendere.

Un nuovo biglietto per far sognare i giocatori italiani che possono tornare a credere nel domani, magari con un bel gruzzoletto tra le mani e qualche sogno in più realizzato.