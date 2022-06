“Non mi dire che esci così”. Justine Mattera in intimo: la FOTO black & white che fa strabuzzare gli occhi. Da capogiro

Justine Mattera. La showgirl americana con il cuore italiano gode di una sensualità esplosiva. La piattaforma Instagram è un’occasione per condividere con i fan i suoi scatti più accattivanti

Classe 1971, originaria di New York, Justine Mattera è una showgirl americana che ha conquistato il cuore degli spettatori italiani. Deve il lancio della sua carriera e il consenso iniziale da parte del pubblico a una caratteristica fisica evidente e che ha saputo sfruttare con sapienza.

Sapete di cosa si tratta? É la sua incredibile somiglianza con una star indiscussa di Hollywood, un’attrice dall’infausto destino ma rimasta iconica per charme e bellezza. Stiamo parlando di Marilyn Monroe. Supportata dall’ex compagno e autore televisivo Paolo Limiti, Justine Mattera divenne molto famosa grazie al programma televisivo di Rai Due “Ci vediamo in TV”, dal 1996 al 2003. Oggi sembra un po’ scomparsa dai radar, in realtà c’è molto di più.

Justine Mattera, nuova star del web. Su Instagram fa incetta di consensi

Una cinquantenne con il fisico da eterna ragazzina. Justine Mattera appare bellissima in ogni scatto che propone ai fan su Instagram. Sono oltre 517mila gli utenti che la seguono giornalmente, desiderosi di conoscere le novità che la riguardano.

La tonicità del suo corpo non è di certo opera di un magico avvenimento. La showgirl americana, infatti, è anche un’atleta di primo piano. Non nasconde la sua passione sfrenata per lo sport, in particolare per il triathlon, attività che svolge ormai anche a livello agonistico e che condivide con i suoi due figli, Vivienne Rose e Vincent, avuti in seguito al matrimonio con l’imprenditore Fabrizio Cassata, sposato nel 2009.

L’ultima foto rilasciata sui suoi canali social mette in risalto la sua avvenenza senza freni; si tratta di uno scatto in bianco e nero, in movimento. Justine Mattera indossa un completo intimo di colore chiaro, striminzito: curve e addominali esposti per un’esplosione di sensualità.

“Metto le scarpe e arrivo!” – scrive in didascalia. “Non mi dire che esci così” – risponde un fan – “Mi fai venire un infarto”.

Bella sì, ma anche con un bel cervello. Justine Mattera è laureata in letteratura italiana e inglese: ha studiato alla Stanford University, prestigiosa università californiana. Nel 2021, per celebrare i suoi primi 50 anni di vita, ha scritto un’autobiografia dal titolo “Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?”, Cairo Editore.